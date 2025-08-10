خطة شاملة لترميم أرشيف السينما المصرية وإتاحته للجمهور

كشف الناقد الفني أحمد سعد الدين أن مبادرة وزارة الثقافة تتضمن مشروعاً متكاملاً لحفظ التراث السينمائي المصري من خلال ترميم الأفلام الكلاسيكية وتحويلها إلى نسخ رقمية فائقة الجودة، لضمان صونها وإتاحتها للأجيال القادمة.

وأوضح أحمد سعد الدين خلال حواره ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن الدولة تمتلك أرشيفاً ضخماً من الأفلام، سواء من إنتاجها المباشر أو من أعمال منتجين انتقلت ملكيتها إليها.

وأشار إلى أن الخطة تشمل إطلاق قناة متخصصة على موقع يوتيوب لعرض هذه الأعمال بعد ترميمها، مع التعاقد مع شركات متخصصة لحماية المحتوى من القرصنة.

وأكد أن هذه الجهود تمثل خطوة مهمة لتعظيم الاستفادة من التراث السينمائي المصري، وإعادة تقديمه للجمهور المحلي والعربي في صورة تليق بمكانة السينما المصرية وتاريخها العريق.