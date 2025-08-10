بعد أحداث الجولة الأولى.. تعرف على عقوبة السباب الجماعي في الدوري

مع تزايد ظاهرة السباب الجماعي من الجماهير خلال مباريات الأسبوع الأول من الدوري المصري، تتجه رابطة الأندية المحترفة لاتخاذ قرارات حاسمة ضد الجماهير المخالفة، خاصة بعد توثيق هذه التجاوزات في تقارير الحكام ومراقبي المباريات.

وبحسب لائحة العقوبات للموسم الحالي، فإن العقوبات تتدرج على النحو التالي:

المرة الأولى: غرامة 100 ألف جنيه.

المرة الثانية: منع المتواجدين من حضور مباراة واحدة وغرامة 150 ألف جنيه.

المرة الثالثة: منع المتواجدين من حضور مباراتين وغرامة 200 ألف جنيه.

المرة الرابعة: إقامة مباراة بدون جمهور مع غرامة 250 ألف جنيه.

المرة الخامسة: مباراتان بدون جمهور وغرامة 250 ألف جنيه.

المرة السادسة: مباراتان بدون جمهور وغرامة 300 ألف جنيه.

أحمد سيد زيزو يتخذ إجراءات قانونية ضد جماهير الزمالك بعد هتافات مسيئة له ولأسرته

قرر أحمد سيد زيزو، لاعب الأهلي الحالي والزمالك السابق، اتخاذ إجراءات قانونية ضد مجموعة من جماهير الزمالك بعد تعرضه وأسرته لهتافات مسيئة خلال مباراة فريقهم أمام سيراميكا كليوباترا أول أمس.

وأوضح المستشار القانوني محمد رشوان، في تصريحات تليفزيونية، أن اللاعب ماضٍ في مساره القانوني بعد الإساءة التي طالت أسرته، مشيرًا إلى أن وزارة الداخلية تقوم حاليًا بفحص مقاطع فيديو توثق اعتداء بعض جماهير الزمالك على حفل زفاف بمحافظة الإسماعيلية عقب اللقاء، تمهيدًا لضبط المتورطين.

وشهدت المباراة هجومًا من جماهير الزمالك على زيزو، مرددين هتافات مثل: "الجعان مين؟.. زيزو"، في إشارة إلى غضبهم من انتقاله إلى الأهلي، كما طالت الهتافات زوجته، ما دفع اللاعب للتحرك لحماية أسرته عبر الطرق القانونية.