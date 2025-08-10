قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بداية من 15 أكتوبر.. 500 جنيه زيادة على المعاش لهذه الفئة
جريمة المهندسين.. والد صغير السوبر ماركت: دفنته بإيدي.. ومش هتنازل عن القصاص
القبض على شخص أجبر نجله على الركوب داخل شنطة سيارته بالشرقية
سقوط طليق هدير عبد الرازق.. من فيديوهات خادشة إلى قفص الاتهام
سيادة مصر خط أحمر.. رد قوي من أسامة الدليل على المحلل الجزائري بن خروف
خسائر بالملايين.. الأهالي يروون لحظات الرعب: عشنا أصعب ليلة في حياتنا.. ماذا حدث في حريق محلات شبرا الخيمة؟
هل يشارك الجنود الأمريكيون في الحرب على غزة؟.. جنرال متقاعد يفجر جدلا برسالة غامضة
طارق حسن يتوج ببرونزية في السباحة بالزعانف بدورة الألعاب العالمية في الصين
بعد إصابة 4 أشخاص.. انتداب المعمل الجنائي لفحص نشوب حريق بمطعم بشبرا الخيمة.. والمعاينة الأولية تكشف اندلاع الحريق من هذه المنطقة
بتتعافى.. تفاصيل الحالة الصحية لـ أنغام
بتوجيهات شيخ الأزهر.. دخول قافلة «بيت الزكاة والصدقات» الإغاثية الـ 11 إلى أهالينا في غزة |صور
حتى السابعة مساء.. آخر موعد للتسجيل بالمرحلة الثانية لتنسيق الجامعات 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد أحداث الجولة الأولى.. تعرف على عقوبة السباب الجماعي في الدوري

جماهير الزمالك
جماهير الزمالك
القسم الرياضي

مع تزايد ظاهرة السباب الجماعي من الجماهير خلال مباريات الأسبوع الأول من الدوري المصري، تتجه رابطة الأندية المحترفة لاتخاذ قرارات حاسمة ضد الجماهير المخالفة، خاصة بعد توثيق هذه التجاوزات في تقارير الحكام ومراقبي المباريات.

وبحسب لائحة العقوبات للموسم الحالي، فإن العقوبات تتدرج على النحو التالي:

المرة الأولى: غرامة 100 ألف جنيه.

المرة الثانية: منع المتواجدين من حضور مباراة واحدة وغرامة 150 ألف جنيه.

المرة الثالثة: منع المتواجدين من حضور مباراتين وغرامة 200 ألف جنيه.

المرة الرابعة: إقامة مباراة بدون جمهور مع غرامة 250 ألف جنيه.

المرة الخامسة: مباراتان بدون جمهور وغرامة 250 ألف جنيه.

المرة السادسة: مباراتان بدون جمهور وغرامة 300 ألف جنيه.

أحمد سيد زيزو يتخذ إجراءات قانونية ضد جماهير الزمالك بعد هتافات مسيئة له ولأسرته

قرر أحمد سيد زيزو، لاعب الأهلي الحالي والزمالك السابق، اتخاذ إجراءات قانونية ضد مجموعة من جماهير الزمالك بعد تعرضه وأسرته لهتافات مسيئة خلال مباراة فريقهم أمام سيراميكا كليوباترا أول أمس.

وأوضح المستشار القانوني محمد رشوان، في تصريحات تليفزيونية، أن اللاعب ماضٍ في مساره القانوني بعد الإساءة التي طالت أسرته، مشيرًا إلى أن وزارة الداخلية تقوم حاليًا بفحص مقاطع فيديو توثق اعتداء بعض جماهير الزمالك على حفل زفاف بمحافظة الإسماعيلية عقب اللقاء، تمهيدًا لضبط المتورطين.

وشهدت المباراة هجومًا من جماهير الزمالك على زيزو، مرددين هتافات مثل: "الجعان مين؟.. زيزو"، في إشارة إلى غضبهم من انتقاله إلى الأهلي، كما طالت الهتافات زوجته، ما دفع اللاعب للتحرك لحماية أسرته عبر الطرق القانونية.

عقوبات الجماهير رابطة الأندية هتافات الجماهير الدوري المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

غسيل أموال

اتصالات النواب: مفاجآت بتحقيقات البلوجرز الأيام المقبلة

استعدوا لتأخير الساعة 60 دقيقة.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا

استعدوا لتأخير الساعة 60 دقيقة.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا

وزير العمل

وداعًا لـ«استمارة 6».. وزير العمل: حل جذري لاستقالات الإكراه.. «التسوية بالتراضي» تدخل حيز التنفيذ

12 فئة معفاة من تذاكر المتحف المصري الكبير.. هل أنت منهم؟

12 فئة معفاة من تذاكر المتحف المصري الكبير.. هل أنت منهم؟

نعمة أم إبراهيم

فيديوهات خادشة| قرار عاجل بشأن التيك توكر نعمة أم إبراهيم

أنغام

لا أحد يملك الحقيقة .. يسري الفخراني يكشف عن حالة أنغام الصحية

ريبييرو

أول تعليق من «ريبييرو» بعد تعادل الأهلي مع مودرن سبورت

ترشيحاتنا

صلاة الضحى

صلاة الضحى.. متبقى دقائق قليلة على آخر موعد لها فلا تتكاسل عنها

الطالب محمد أحمد حسن يؤم المصلين بمدينة البعوث الإسلامية

أصغر إمام فى محراب الأزهر| الطالب محمد أحمد حسن يؤم المصلين بمدينة البعوث الإسلامية

ملتقى المرأة بالجامع الأزهر: د. منى الشاعر: تجربة المدينة المنورة في العهد النبوي نموذجاً يُحتذى به في جهود النهوض بالأمة

منى الشاعر: تجربة المدينة المنورة بالعهد النبوي نموذجاً في النهوض بالأمة

بالصور

نبيل شعيل ومحمود الليثي يتألقان في الساحل الشمالي

نبيل شعيل
نبيل شعيل
نبيل شعيل

طريقة عمل الباستا الالفريدو على طريقة الكاجون

طريقة عمل الباستا الالفريدو على طريقة الكاجون
طريقة عمل الباستا الالفريدو على طريقة الكاجون
طريقة عمل الباستا الالفريدو على طريقة الكاجون

3 أطعمة ترفع احتمالية الإصابة بسرطان القولون

القولون
القولون
القولون

تريند السجن.. ما الذي طلبته علياء قمرون أثناء التحقيقات؟

علياء قمرون
علياء قمرون
علياء قمرون

فيديو

طفل سوبر ماركت المهندسين

جريمة المهندسين.. والد صغير السوبر ماركت: دفنته بإيدي.. ومش هتنازل عن القصاص

القبض على محمد أوتاكا

سقوط طليق هدير عبد الرازق.. من فيديوهات خادشة إلى قفص الاتهام

وزير الدفاع يلتقي بعدد من مقاتلي القوات الخاصة من المظلات والصاعقة

وزير الدفاع يلتقي بمقاتلي القوات الخاصة من المظلات والصاعقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: إنها مصر

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: فن الذكاء الاجتماعي في زمن النفاق وتآكل القيم

د. أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: علاقات بلا مسميات.. حرية أم فوضي وجدانية ؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وسط حرب الإبادة والتجويع.. هل تعيد غزة ضبط بوصلة العالم؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الرابع

المزيد