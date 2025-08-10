بدون ريجيم أو جيم.. طرق فقدان الوزن بأقل مجهود

في وقت يتزايد فيه الاهتمام بالصحة والرشاقة، يعتقد كثيرون أن الطريق الوحيد لخسارة الوزن هو الالتزام بحمية غذائية صارمة أو ممارسة التمارين الشاقة في الجيم.

وأكد خبراء التغذية أن هناك طرقًا بسيطة وفعالة يمكنها أن تساهم في فقدان الوزن تدريجيًا، دون حرمان أو مجهود بدني مرهق.

الأكل الواعي هو البداية

ينصح الأطباء بمضغ الطعام ببطء وتجنب الانشغال بالموبايل أو التلفاز أثناء الأكل، ما يمنح الجسم وقتًا كافيًا لإرسال إشارات الشبع للمخ. كما أن تصغير حجم الأطباق وتناول كوب ماء قبل الوجبة يقلل من السعرات الحرارية المستهلكة دون شعور بالحرمان.

اختيارات ذكية على المائدة

إدخال المزيد من الخضروات والفواكه إلى النظام اليومي، واستبدال المشروبات الغازية بالماء أو الأعشاب، يزيد الشعور بالشبع ويعزز حرق الدهون. كما أن تناول البروتين الخفيف مثل البيض، الزبادي، أو التونة يطيل فترة الامتلاء ويقلل الرغبة في تناول الوجبات السريعة.

نشاط بدني خفيف.. بلا اشتراك في الجيم

زيادة الحركة اليومية عبر صعود السلم بدلًا من المصعد، أو المشي لمسافات قصيرة داخل وخارج المنزل، تساعد على رفع معدل الحرق. حتى الوقوف والتحرك لبضع دقائق كل ساعة يمكن أن يحدث فرقًا مع مرور الوقت.

النوم والهدوء النفسي.. سلاحان مهمّان

قلة النوم والإجهاد المستمر يزيدان من هرمونات الجوع، ما يؤدي إلى تناول سعرات حرارية أكثر. لذلك ينصح الخبراء بالنوم من 7 إلى 8 ساعات يوميًا، وممارسة تقنيات الاسترخاء لتقليل التوتر.

هذه العادات البسيطة قد لا تعطي نتائج سريعة مثل الحميات القاسية، لكنها تضمن فقدان الوزن بشكل صحي وثابت، وتحافظ على النتيجة على المدى الطويل، دون معاناة أو تقييد شديد.