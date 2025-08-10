قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوطنية للصحافة يشكر الرئيس على زيادة بدل الصحفيين
الشيخ خالد الجندي يرد على كل من ينكر السنة
مسيرة تعليمية مميزة.. وفاة والد العامري فاروق رائد التعليم الخاص بمصر
وكيل التضامن الاجتماعي ببني سويف: أعتز بتكريم المحافظ وممتن للفترة التي قضيتها معه
اليونان تنتفض في وجه إسرائيل دعما للقضية الفلسطينية
9 دول غربية والاتحاد الأوروبي يرفضون العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة
مودرن سبورت: القرعة كانت قاسية على الفريق بمواجهة الأهلي في افتتاح الدوري
شروط القبول بكلية الشرطة 2025
تأجيل حجز شقق الإسكان في السويس والمنصورة الجديدة.. ما السبب؟
دعمًا لفلسطين ورفضًا لجرائم الاحتلال.. اليونان تنتفض في وجه إسرائيل
الدولة تنهض بزراعة القصب| استنباط أنواع جديدة من الشتلات.. وتغيير أنماط الزراعة التقليدية
لبنان ستعود.. صابر الرباعي يقدم التعازي للجيش اللبناني بحفل اهمج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

"مسرح الجنوب " يطلق استمارة دورته العاشرة

مهرجان مسرح الجنوب
مهرجان مسرح الجنوب
أحمد إبراهيم

أطلق المهرجان المسرحى الدولى لشباب الجنوب استمارة  المشاركة فى دورته العاشرة  المقرر إقامتها خلال الفترة من 1 الى 6 ابريل المقبل.

وقال الناقد الفنى  هيثم الهوارى رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة ورئيس المهرجان إن الدورة العاشرة تشهد تطورا كبيرا فى فعاليات المهرجان بتقديم برامج جديدة سيتم الإعلان عنها لاحقا  بالإضافة إلى برامج عروض  مسرح الفضاءات المفتوحة التي تضم عروضا تراثية ، وأيضا برنامج  عروض الحكي وبرنامج  حكاوى القهاوى الذى يقام فى المقاهى الشعبية ، وأيضا عروض مسرح الطفل وبرنامج عروض على هامش المسابقة، وكذلك برنامج تنمية القرية والذى يقام فى  القرى والنجوع  ويتضمن برنامج فنى ثقافى لأهالى القرى.

بالإضافة إلى المسابقة الرئيسية التي تتناول العروض التراثية وقضايا المرأة  اما الجديد فى هذه الدورة ستكون عروض المسرح البديل حيث سيتم تقديم العروض المسرحية فى الغيطان والأراضي الزراعية وأيضا مسرح المقهى والذى سيتم تقديمه فى المقاهى الشعبية بالإضافة إلى استكمال مشروع السياحة الريفية.

الدورة العاشرة بالمهرجان 

وأضاف المؤلف بكرى عبد الحميد مدير المهرجان  أن الدورة العاشرة من المهرجان تتضمن عددا من المفاجآت لأهالى الجنوب من خلال الفعاليات التي سيتم الإعلان عنها قريبا  فضلا عن تطوير الورش التدريبية التى ينظمها المهرجان ضمن فعاليات الدورة الجديدة وستقدم ورش متنوعة ومختلفة يقوم بها مدربون أجانب من أوروبا وأفريقيا وآسيا بالإضافة إلى خبراء المسرح فى مصر .

يذكر أن الدورة التاسعة من المهرجان والتي أقيمت العام الماضى فى محافظة قنا حققت نجاحا جماهيريا كبيرا بمشاركة  15  دولة قدمت 44  فعالية بالإضافة إلى 11 إصدارا مسرحيا وتم  تكريم 11 من فنانى المسرح من مصر والوطن العربى  كما شهدت إقامة اول كرنفال فى الشارع فى تاريخ محافظة قنا  بالإضافة إلى تقديم العديد من العروض المسرحية فى عدد كبير من مدن وقرى ومستشفيات محافظة قنا  ضمن برنامج تنمية القرية الذى يقام لأول مرة فى مصر و صاحبها عدد من الورش التدريبية التي تقام لأول مرة  بجانب توقيع عدد من بروتوكولات التعاون لخدمة اهالى الجنوب.

مهرجان مسرح الجنوب هيثم الهواري أعمال مهرجان مسرح الجنوب الناقد هيثم الهواري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

أرشيفية

بداية من 15 أكتوبر.. 500 جنيه زيادة على المعاش لهذه الفئة

نعمة أم إبراهيم

فيديوهات خادشة| قرار عاجل بشأن التيك توكر نعمة أم إبراهيم

استعدوا لتأخير الساعة 60 دقيقة.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا

استعدوا لتأخير الساعة 60 دقيقة.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا

وزير العمل

وداعًا لـ«استمارة 6».. وزير العمل: حل جذري لاستقالات الإكراه.. «التسوية بالتراضي» تدخل حيز التنفيذ

بعد القبض عليه.. من هو :مونلى" صديق سوزى الاردنية

بعد القبض عليه.. من هو مونلي صديق سوزي الأردنية؟

المشير حفتر

الجيش الليبي يكشف حقيقة مزاعم منح الجنسية لمليون فلسطيني

سعر الدولار مقابل الجنيه

رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر

ترشيحاتنا

أرشيفية

دول أوروبية: مستمرون في تقديم الدعم العسكري والاقتصادي لأوكرانيا

أرشيفية

إصابة 6 أشخاص بينهم طفلة في إطلاق نار جماعي بمدينة بالتيمور الأمريكية

أرشيفية

فرنسا: إنقاذ 15 مهاجرا إريتريا اختبأوا بشاحنة تبريد متجهة إلى بريطانيا

بالصور

ماحدش هيصدق .. صور صادمة لـ نعمة أم إبراهيم

ام ابراهيم
ام ابراهيم
ام ابراهيم

هل ماتت "جيسيكا رادكليف" بهجوم حوت أوركا؟ إليك الحقيقة كاملة

حوت الاوركا جيسيكا
حوت الاوركا جيسيكا
حوت الاوركا جيسيكا

منة فضالي تثير الجدل بفستان حمالات

منة فضالى تثير الجدب بفستان حمالات
منة فضالى تثير الجدب بفستان حمالات
منة فضالى تثير الجدب بفستان حمالات

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الثوم مع العسل؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الثوم مع العسل؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الثوم مع العسل؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الثوم مع العسل؟

فيديو

بحيرة طبريا

نهاية العالم أم مجرد ظاهرة.. حقيقة تغير لون مياه بحيرة طبريا

طفل سوبر ماركت المهندسين

جريمة المهندسين.. والد صغير السوبر ماركت: دفنته بإيدي.. ومش هتنازل عن القصاص

القبض على محمد أوتاكا

سقوط طليق هدير عبد الرازق.. من فيديوهات خادشة إلى قفص الاتهام

وزير الدفاع يلتقي بعدد من مقاتلي القوات الخاصة من المظلات والصاعقة

وزير الدفاع يلتقي بمقاتلي القوات الخاصة من المظلات والصاعقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: الذكاء الاصطناعي الفائق.. طموح أو وهم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: إنها مصر

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: فن الذكاء الاجتماعي في زمن النفاق وتآكل القيم

د. أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: علاقات بلا مسميات.. حرية أم فوضي وجدانية ؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وسط حرب الإبادة والتجويع.. هل تعيد غزة ضبط بوصلة العالم؟!

المزيد