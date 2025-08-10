"مسرح الجنوب " يطلق استمارة دورته العاشرة

أطلق المهرجان المسرحى الدولى لشباب الجنوب استمارة المشاركة فى دورته العاشرة المقرر إقامتها خلال الفترة من 1 الى 6 ابريل المقبل.

وقال الناقد الفنى هيثم الهوارى رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة ورئيس المهرجان إن الدورة العاشرة تشهد تطورا كبيرا فى فعاليات المهرجان بتقديم برامج جديدة سيتم الإعلان عنها لاحقا بالإضافة إلى برامج عروض مسرح الفضاءات المفتوحة التي تضم عروضا تراثية ، وأيضا برنامج عروض الحكي وبرنامج حكاوى القهاوى الذى يقام فى المقاهى الشعبية ، وأيضا عروض مسرح الطفل وبرنامج عروض على هامش المسابقة، وكذلك برنامج تنمية القرية والذى يقام فى القرى والنجوع ويتضمن برنامج فنى ثقافى لأهالى القرى.

بالإضافة إلى المسابقة الرئيسية التي تتناول العروض التراثية وقضايا المرأة اما الجديد فى هذه الدورة ستكون عروض المسرح البديل حيث سيتم تقديم العروض المسرحية فى الغيطان والأراضي الزراعية وأيضا مسرح المقهى والذى سيتم تقديمه فى المقاهى الشعبية بالإضافة إلى استكمال مشروع السياحة الريفية.

الدورة العاشرة بالمهرجان

وأضاف المؤلف بكرى عبد الحميد مدير المهرجان أن الدورة العاشرة من المهرجان تتضمن عددا من المفاجآت لأهالى الجنوب من خلال الفعاليات التي سيتم الإعلان عنها قريبا فضلا عن تطوير الورش التدريبية التى ينظمها المهرجان ضمن فعاليات الدورة الجديدة وستقدم ورش متنوعة ومختلفة يقوم بها مدربون أجانب من أوروبا وأفريقيا وآسيا بالإضافة إلى خبراء المسرح فى مصر .

يذكر أن الدورة التاسعة من المهرجان والتي أقيمت العام الماضى فى محافظة قنا حققت نجاحا جماهيريا كبيرا بمشاركة 15 دولة قدمت 44 فعالية بالإضافة إلى 11 إصدارا مسرحيا وتم تكريم 11 من فنانى المسرح من مصر والوطن العربى كما شهدت إقامة اول كرنفال فى الشارع فى تاريخ محافظة قنا بالإضافة إلى تقديم العديد من العروض المسرحية فى عدد كبير من مدن وقرى ومستشفيات محافظة قنا ضمن برنامج تنمية القرية الذى يقام لأول مرة فى مصر و صاحبها عدد من الورش التدريبية التي تقام لأول مرة بجانب توقيع عدد من بروتوكولات التعاون لخدمة اهالى الجنوب.