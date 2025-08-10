قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هيرميس تقدم الخدمات الاستشارية لشركة المصرية للمدفوعات الرقمية في صفقة استثمارية جديدة بقيادة لوراكس كابيتال بارتنرز

أعلنت اليوم إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة والرائدة في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب قد نجح في إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة تخارج صندوق "أفريك إنفست" من شركة المصرية للمدفوعات الرقمية، الرائدة في مجال البنية التحتية لتكنولوجيا المدفوعات بالمنطقة.

وشهدت هذه الصفقة التخارج الكامل والناجح لصندوق أفريك إنفست من شركة المصرية للمدفوعات الرقمية، وذلك عبر بيع كامل حصتهم إلى تحالف من كبار المستثمرين تقوده شركة لوراكس كابيتال بارتنرز. ويحظى هذا التحالف بدعم نخبة من كبرى مؤسسات التمويل الإنمائي العالمية، وفي مقدمتها مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، وشركة بروباركو.

وتأتي هذه الصفقة في إطار الشراكة الوطيدة بين إي اف چي هيرميس وشركة المصرية للمدفوعات الرقمية، حيث قامت إي اف چي هيرميس بتقديم الخدمات الاستشارية لصفقة استحواذ صندوق أفريك إنفست على حصة بالشركة في عام 2020، وهي الصفقة التي ساهمت في تسريع وتيرة نمو شركة المصرية للمدفوعات الرقمية وتحولها إلى مؤسسة رائدة في قطاع تكنولوجيا الخدمات المالية، تقدم حلول رقمية ابتكارية.

ومنذ ذلك الحين، نجحت الشركة المصرية للمدفوعات الرقمية في ترسيخ مكانتها كشركة رائدة في مجال البنية التحتية المتكاملة للمدفوعات، حيث تقدم باقة شامة من الخدمات تتضمن تصنيع البطاقات، ومعالجة المدفوعات والحلول الرقمية القائمة على تكنولوجيا الحوسبة السحابية، وذلك لأكثر من 200 بنك و60 شركة عاملة في قطاع تكنولوجيا الخدمات المالية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ونظرًا لسجلها الحافل في معالجة ما يربو على مليار معاملة وإصدار أكثر من 350 مليون بطاقة، تلعب الشركة دورًا محوريًا في دعم مبادرات الشمول المالي والتحول الرقمي في مختلف الأسواق الناشئة.

وفي هذا السياق، صرح مصطفى جاد، رئيس قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس، أن التعاون الوطيد مع شركة المصرية للمدفوعات الرقمية يعد بمثابة شهادة على قدرة إي اف چي هيرميس على مواصلة تقديم قيمة استراتيجية طويلة الأجل للعملاء العاملين بقطاعي الخدمات المالية والتكنولوجيا. وأضاف جاد أن إي اف چي هيرميس تفخر بكونها شريك رئيسي في مسيرة نمو شركة المصرية للمدفوعات الرقمية، والتي شهدت تحولها إلى مؤسسة رائدة في قطاع تكنولوجيا الخدمالت المالية بالمنطقة منذ استحواذ صندوق أفريك إنفست على حصة بالشركة في عام 2020 وصولًا إلى إتمام صفقة التخارج في عام 2025. كما أشار جاد إلى أن هذه الصفقة تعكس ريادة إي اف چي هيرميس في تقديم الخدمات الاستشارية للصفقات الاستراتيجية في قطاع البنية التحتية الرقمية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وإفريقيا.

وتعليقًا على هذه الصفقة، صرح أحمد نافع، الرئيس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة المصرية للمدفوعات الرقمية، أن تُعد هذه الصفقة محطة مفصلية في مسيرة شركةMDP . منذ عام 2020، كانت إي اف چي هيرميس شريكًا استشاريًا موثوقًا لنا، حيث لعبت دورًا محوريًا أثناء دخول شركة أفريك إنفست كمستثمر في الشركة. لقد ساهمت خبرتهم العميقة ودعمهم المتواصل في تمكيننا من جذب مستثمرين استراتيجيين، وتحقيق إنجازات مهمة في رحلتنا. هذه الصفقة تؤكد قوة الأسس التي بنيناها معًا، وتفتح آفاقًا جديدة للنمو والابتكار في قطاع المدفوعات الرقمية على مستوى المنطقة."

ومن جانبه أضاف، إسماعيل الطالبي، الشريك الإداري في أفريك إنفست، قائلًا "نجاح استثمارنا في شركة MDP هو ثمرة شراكة فعّالة مع إي اف چي هيرميس، التي لعبت دورًا استشاريًا محوريًا منذ بداية دخولنا في عام 2020 وحتى تنفيذ عملية التخارج. لقد ساهمت خبرتهم العميقة وفهمهم المتقدم لقطاع المدفوعات والسوق الإقليمي في ضمان تحقيق عوائد مجزية وتعزيز مكانة MDP كإحدى أبرز شركات التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا."


 

