أيمن صلاح: مونديال اليد في مصر بتنظيم يفوق ما تقدمه الدول الأوروبية

أشاد الكابتن أيمن صلاح نجم كرة اليد المصرية، بتنظيم بطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عامًا المقامة حاليًا في مصر خلال الفترة من 6 حتى 17 أغسطس الجاري، تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وقال أيمن صلاح عبر تصريحات إذاعية لـ"أون سبورت" : "تنظيم البطولة وأجواؤها على أعلى مستوى، وهذا ليس جديدًا على مصر، خاصة وأنها بطولة العالم للناشئين، بينما في الدول الأوروبية لا تقام بطولات الناشئين في الصالات الكبرى أو في العاصمة".

وأضاف: "إقامة البطولة بهذا الشكل المميز تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أضفى عليها رونقًا خاصًا".

واختتم حديثه قائلاً: "هدفنا الوصول إلى الأدوار النهائية والتتويج باللقب، ونتمنى الشفاء العاجل للكابتن طارق محروس الذي تعرض لأزمة صحية مفاجئة".

وتقام البطولة تحت شعار "مصر تستقبل العالم" بتنظيم من الشركة المتحدة للرياضة، وتعد من أبرز الأحداث الرياضية العالمية التي تنظم على الأراضي المصرية هذا العام، بمشاركة 32 منتخبًا من مختلف قارات العالم.

ونجح منتخب مصر في التأهل إلى الدور الرئيسي بعد تصدر المجموعة السابعة بالعلامة الكاملة بثلاثة انتصارات في دور المجموعات.

تغلب ناشئو الفراعنة على كل من كوريا الجنوبية والبحرين واليابان على الترتيب.

وتقام مباريات الدور الرئيسي يومي الإثنين والثلاثاء 11 و12 أغسطس الجاري.

ويلعب كل منتخب في الدور الرئيسي مباراتين أمام المنتخبين من المجموعة الأخرى، كما يصعد كل منتخب بنقاطه من المباراة التي جمعته مع الفريق الذي تأهل معه، ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى منافسات ربع النهائي.