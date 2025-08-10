قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خطة جديدة لتطوير التعليم.. محمد عبداللطيف يجتمع بقيادات الجيزة والقاهرة
رئيس الوزراء يتابع مشروعات إعادة إحياء "وسط البلد" والقاهرة الخديوية
تأجيل محاكمة 46 متهما في قضية خلية العجوزة الثانية
سعر الذهب اليوم في مصر.. قفزة جديدة وهذا ثمن عيار 21 بالمصنعية
هل تصل الحرارة 50 درجة؟.. الأرصاد تحذر من موجة ساخنة جداً
رئيس الوزراء يتابع المراحل الأخيرة لتنفيذ حدائق "تلال الفسطاط" وإجراءات تشغيلها
تشكيل تشيلسي لمواجهة ميلان وديا
محافظ المنيا: بتوجيهات الرئيس المحافظة شهدت طفرة غير مسبوقة في قطاع الصحة
القاهرة الاخبارية : معبر رفح أيقونة إنسانية تواجه عراقيل إسرائيلية
احتجاجات واسعة في اليونان ضمن "يوم الغضب" تضامنًا مع فلسطين
فريق المليار في مأزق.. 6 نجوم صدموا جمهور الأهلي المصري | من هم؟
توجيهات عاجلة من الرئيس السيسي لـ الحكومة لتطوير ملف الإعلام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أيمن صلاح: مونديال اليد في مصر بتنظيم يفوق ما تقدمه الدول الأوروبية

بطولة العالم لليد
بطولة العالم لليد
محمد سمير

أشاد الكابتن أيمن صلاح نجم كرة اليد المصرية، بتنظيم بطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عامًا المقامة حاليًا في مصر خلال الفترة من 6 حتى 17 أغسطس الجاري، تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وقال أيمن صلاح عبر تصريحات  إذاعية لـ"أون سبورت" : "تنظيم البطولة وأجواؤها على أعلى مستوى، وهذا ليس جديدًا على مصر، خاصة وأنها بطولة العالم للناشئين، بينما في الدول الأوروبية لا تقام بطولات الناشئين في الصالات الكبرى أو في العاصمة".

وأضاف: "إقامة البطولة بهذا الشكل المميز تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أضفى عليها رونقًا خاصًا".

واختتم حديثه قائلاً: "هدفنا الوصول إلى الأدوار النهائية والتتويج باللقب، ونتمنى الشفاء العاجل للكابتن طارق محروس الذي تعرض لأزمة صحية مفاجئة".

وتقام البطولة تحت شعار "مصر تستقبل العالم" بتنظيم من الشركة المتحدة للرياضة، وتعد من أبرز الأحداث الرياضية العالمية التي تنظم على الأراضي المصرية هذا العام، بمشاركة 32 منتخبًا من مختلف قارات العالم.

ونجح منتخب مصر في التأهل إلى الدور الرئيسي بعد تصدر المجموعة السابعة بالعلامة الكاملة بثلاثة انتصارات في دور المجموعات.

تغلب ناشئو الفراعنة على كل من كوريا الجنوبية والبحرين واليابان على الترتيب.

وتقام مباريات الدور الرئيسي يومي الإثنين والثلاثاء 11 و12 أغسطس الجاري.

ويلعب كل منتخب في الدور الرئيسي مباراتين أمام المنتخبين من المجموعة الأخرى، كما يصعد كل منتخب بنقاطه من المباراة التي جمعته مع الفريق الذي تأهل معه، ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى منافسات ربع النهائي.

أيمن صلاح كرة اليد المصرية بطولة العالم لكرة اليد تحت 19

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

بداية من 15 أكتوبر.. 500 جنيه زيادة على المعاش لهذه الفئة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

نعمة أم إبراهيم

فيديوهات خادشة| قرار عاجل بشأن التيك توكر نعمة أم إبراهيم

استعدوا لتأخير الساعة 60 دقيقة.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا

استعدوا لتأخير الساعة 60 دقيقة.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا

بعد القبض عليه.. من هو :مونلى" صديق سوزى الاردنية

بعد القبض عليه.. من هو مونلي صديق سوزي الأردنية؟

المشير حفتر

الجيش الليبي يكشف حقيقة مزاعم منح الجنسية لمليون فلسطيني

سعر الدولار مقابل الجنيه

رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر

البلوجر مونلي صديق سوزي الأردنية

القبض على مونلي صديق سوزي الأردنية في القاهرة الجديدة

ترشيحاتنا

أرشيفية

دول أوروبية: مستمرون في تقديم الدعم العسكري والاقتصادي لأوكرانيا

أرشيفية

إصابة 6 أشخاص بينهم طفلة في إطلاق نار جماعي بمدينة بالتيمور الأمريكية

أرشيفية

فرنسا: إنقاذ 15 مهاجرا إريتريا اختبأوا بشاحنة تبريد متجهة إلى بريطانيا

بالصور

هل تصل الحرارة 50 درجة؟.. الأرصاد تحذر من موجة ساخنة جداً

درجات الحرارة اليوم
درجات الحرارة اليوم
درجات الحرارة اليوم

ماحدش هيصدق .. صور صادمة لـ نعمة أم إبراهيم

ام ابراهيم
ام ابراهيم
ام ابراهيم

هل ماتت "جيسيكا رادكليف" بهجوم حوت أوركا؟ إليك الحقيقة كاملة

حوت الاوركا جيسيكا
حوت الاوركا جيسيكا
حوت الاوركا جيسيكا

منة فضالي تثير الجدل بفستان حمالات

منة فضالى تثير الجدب بفستان حمالات
منة فضالى تثير الجدب بفستان حمالات
منة فضالى تثير الجدب بفستان حمالات

فيديو

بحيرة طبريا

نهاية العالم أم مجرد ظاهرة.. حقيقة تغير لون مياه بحيرة طبريا

طفل سوبر ماركت المهندسين

جريمة المهندسين.. والد صغير السوبر ماركت: دفنته بإيدي.. ومش هتنازل عن القصاص

القبض على محمد أوتاكا

سقوط طليق هدير عبد الرازق.. من فيديوهات خادشة إلى قفص الاتهام

وزير الدفاع يلتقي بعدد من مقاتلي القوات الخاصة من المظلات والصاعقة

وزير الدفاع يلتقي بمقاتلي القوات الخاصة من المظلات والصاعقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: الذكاء الاصطناعي الفائق.. طموح أو وهم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: إنها مصر

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: فن الذكاء الاجتماعي في زمن النفاق وتآكل القيم

د. أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: علاقات بلا مسميات.. حرية أم فوضي وجدانية ؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وسط حرب الإبادة والتجويع.. هل تعيد غزة ضبط بوصلة العالم؟!

المزيد