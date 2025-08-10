أكد الدكتور عمرو حسن، أستاذ النساء والتوليد بجامعة عين شمس، أن فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) هو المسبب الرئيسي لسرطان عنق الرحم، مشيرًا إلى أن هناك أكثر من 100 نوع من الفيروس، أخطرها النوعان 16 و18.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج أنا وهو وهي المذاع على قناة صدى البلد أن التطعيم ضد الفيروس متاح، ويُنصح بإعطائه للفتيات من سن 9 إلى 11 عامًا، حيث يحمي من الأنواع الأكثر تسببًا في السرطان، لكنه لا يوفر حماية كاملة، مما يجعل الكشف المبكر عبر مسحة عنق الرحم أمرًا ضروريًا كل 3 سنوات حتى بدون وجود أعراض.

وأوضح د. حسن أن من العلامات التحذيرية التي تستدعي الفحص الفوري: نزيف بعد العلاقة الزوجية، نزيف بين الدورات الشهرية، نزول دم بعد انقطاع الطمث، إفرازات غريبة برائحة غير طبيعية، أو ألم مستمر أسفل الحوض أو أثناء العلاقة.

وأشار إلى أن المبادرات الصحية في مصر، مثل مبادرة 100 مليون صحة، توفر فحوصات مجانية للكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم وسرطان الثدي والأمراض المزمنة، داعيًا السيدات إلى الاستفادة منها وعدم تجاهل الأعراض.