إعادة ضخ المياه لعزبة نجيب ببني سويف بعد 16 ساعة من الانقطاع

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، عن إعادة ضخ المياه إلى عزبة نجيب التابعة لمركز ببا، بعد انقطاع استمر نحو 16 ساعة متواصلة، نتيجة كسر مفاجئ بأحد الخطوط الرئيسية المغذية للمنطقة.

وقالت المهندسة دينا عمر سليمان، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، إن فرق الصيانة والإصلاح انتقلت فور الإبلاغ عن العطل، وتم التعامل معه بشكل عاجل، حيث جرى استبدال الجزء التالف من الخط وإجراء أعمال الصيانة اللازمة، حتى تم الانتهاء من الإصلاح وإعادة ضخ المياه تدريجيًا للمنازل.

وأكدت "سليمان" اعتذار الشركة للأهالي عن فترة الانقطاع، مشيرة إلى أن العطل كان طارئًا وخارج عن الإرادة، وأن الشركة لا تدخر جهدًا في التدخل السريع لإصلاح أي أعطال مفاجئة، فضلًا عن تنفيذ خطط إحلال وتجديد مستمرة لضمان تحسين واستقرار الخدمة.