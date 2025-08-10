اتحاد السلة يكشف عن نظام الدوري الممتاز للرجال والسيدات والمرتبط لموسم 2025-2026

كشف الاتحاد المصري لكرة السلة، برئاسة عمرو مصيلحي، عن نظام الدوري الممتاز أ للرجال والسيدات ودوري المرتبط لموسم 2025-2026، وذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد مع ممثلي الأندية لمناقشة مقترحات نظام مسابقات الموسم الجديد.

وأكد عمرو مصيلحي أن بطولتي دوري المرتبط ودوري السوبر تم إعدادهما بناءً على آراء مسؤولي الأندية واللاعبين والأجهزة الفنية، مشيرًا إلى أن الأندية بلاعبيها وأجهزتها الفنية قدمت مقترحات بهدف مراعاة مصلحة المنتخب الوطني ومنتخب 3×3، بالإضافة إلى دعم اللاعبين والأندية المشاركة في البطولات العربية والأفريقية.

وجاء نظام مسابقة الممتاز أ رجال وسيدات والمرتبط كالتالي:

• تُقام المباريات طبقًا لنظام الموسم السابق مع تعديل نقاط الفوز والهزيمة لتصبح نقطتان للفوز ونقطة للخسارة لفرق الرجال والمرتبط.

• تُقسّم الفرق من الأول إلى السادس عشر إلى مجموعتين بناءً على ترتيبها في دوري المرتبط.

• تُقام مباريات بين الخامس مع الثامن، والسادس مع السابع، بنظام Best of 3، حيث يتأهل الفريق الفائز بمباراتين إلى المرحلة التالية.

المجموعة الأولى (من الأول إلى السادس)

• الدور التمهيدي: مباريات ذهاب وإياب بين جميع الفرق، يصعد الأول والثاني مباشرةً إلى الدور قبل النهائي، فيما تخوض باقي الفرق تصفيات بنظام Best of 3 (المباراة رقم 1: الثالث مع السادس، المباراة رقم 2: الرابع مع الخامس).

• الدور قبل النهائي: يلعب متصدر الدور التمهيدي مع الفائز من المباراة رقم 2، وصيف الدور التمهيدي يواجه الفائز من المباراة رقم 1 بنظام Best of 5، ويتأهل الفائز في 3 مباريات إلى النهائي.

• الدور النهائي: الفائزان يتنافسان على المركزين الأول والثاني بنظام Best of 5، والمهزومان يلعبان على المركزين الثالث والرابع بنظام Best of 3.

• تقام مباريات الدور قبل النهائي والنهائي على ملاعب الفريق الأفضل ترتيبًا.

المجموعة الثانية (من السابع إلى السادس عشر)

• الدور التمهيدي: تُقسم الفرق إلى مجموعتين (أ – ب) بنظام الزجزاج، كل مجموعة تضم 5 فرق، وتقام مباريات ذهاب وإياب على ملاعب الأندية.

• الدور الأول: مباريات بنظام Best of 5 بين ثاني المجموعة أ مع خامس المجموعة ب، وثاني المجموعة ب مع خامس المجموعة أ، وثالث المجموعة أ مع رابع المجموعة ب، وثالث المجموعة ب مع رابع المجموعة أ.

• الترتيب من الخامس إلى الثامن: دورة مجمعة واحدة على ملاعب محايدة بين الفريقين الحاصلين على المركزين الخامس والسادس من المجموعة الأولى، بالإضافة إلى الفريقين الأوائل من المجموعة الثانية.

• الترتيب من التاسع إلى الثاني عشر: دورة مجمعة بين الفرق الفائزة في الدور الأول من المجموعة الثانية على ملاعب محايدة.

• الترتيب من الثالث عشر إلى السادس عشر (الهبوط): دورتان مجمعتان على ملاعب محايدة بين الفرق المهزومة في الدور الأول من المجموعة الثانية.

يهدف هذا النظام إلى تطوير المسابقات وتحسين مستوى المنافسة لصالح اللاعبين والأندية، مع دعم المنتخب الوطني على جميع المستويات.