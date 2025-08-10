قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

إصابة كامافينجا في الكاحل قبل انطلاق الموسم الجديد

إسلام مقلد

أعلن نادي ريال مدريد، اليوم الأحد، إصابة لاعب وسطه الفرنسي إدواردو كامافينجا بالتواء في الكاحل الأيمن، وذلك قبل أيام قليلة من انطلاق الموسم الكروي الجديد.

وأوضح النادي الملكي، في بيان عبر موقعه الرسمي، أن الفحوصات الطبية أثبتت الإصابة، دون تحديد مدة الغياب، مؤكداً أن حالة اللاعب ستُقيَّم يومياً لمتابعة تطورات التعافي.

وتشكل هذه الإصابة ضربة جديدة للنجم الفرنسي البالغ من العمر 22 عاماً، الذي عاد مؤخراً فقط من تمزق كامل بالعضلة الضامة اليسرى، وهي الإصابة التي أبعدته عن المشاركة في كأس العالم للأندية.

ويُعد كامافينجا أحد الركائز الأساسية في خطط المدرب كارلو أنشيلوتي، حيث خاض الموسم الماضي 35 مباراة في مختلف البطولات، سجل خلالها هدفين وصنع مثلهما.

وانضم اللاعب الدولي الفرنسي إلى ريال مدريد في صيف 2021 قادماً من رين الفرنسي مقابل 31 مليون يورو، ليصبح أحد أبرز الوجوه الشابة في مشروع النادي على المدى الطويل.

