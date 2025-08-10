قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

محمد سلامة يدعم لاعبي الاتحاد السكندري بعد الهزيمة من المصري

الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري
حسام الحارتي

حرص  محمد سلامة القائم بأعمال رئيس  نادي الاتحاد السكندري ، على حضور تدريب الفريق الأول لكرة القدم اليوم ، والاجتماع بالفريق الذى يستعد للمباراة القادمة أمام فريق مودرن سبورت ، والمقرر إقامتها يوم الخميس القادم على ملعب إستاد الإسكندرية.

جاء ذلك بهدف دعم وتحفيز الجهاز الفني واللاعبين، قبل هذه المواجهة الهامة، وطالب محمد سلامة اللاعبين بتقديم أقصى ما لديهم من جهد من أجل إسعاد جماهير الثغر العظيمة .

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي ، فوزا كبيرا على نظيره الاتحاد السكندري 3-1 في اللقاء الذي جمع بينهما باستاد السويس منذ قليل ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري .

وشهدت أحداث الشوط الأول سيطرة تامة من لاعبي المصري وإهدار العديد من الفرص المحققة للتهديف عن طريق صلاح محسن ومحمود حمادة، بينما ظهرت هجمات فريق الاتحاد على استيحاء دون خطورة على مرمى الفريق الساحلى.

وتمكن الجزائرى عبد الرحيم دغموم لاعب المصري، من تسجيل أول أهداف المسابقة بمرمى الاتحاد السكندرى في الدقيقة 15 من عمر الشوط الاول.

ونجح مصطفي إبراهيم، في إحراز هدف التعادل في الدقيقة 48 عقب ركلة ركنية للاتحاد من جهة اليمين نفذها كريم الديب بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء ، قابلها مصطفى إبراهيم برأسية من منتصف منطقة الجزاء سكنت يسار المرمى.

وألغى أمين عمر وتقنية الفيديو، هدفًا لصالح المصري سجله منذر طمين في الدقيقة 65 من عمر المباراة بداعي التسلل.

وأحرز المصري الهدف الثاني في الدقيقة 68 عبر عبد الرحيم دغموم
وسجل المصري الهدف الثالث في الدقيقة الرابعة من الوقت بدلًا من الضائع عبر عمر الساعي لاعب وسط الفريق البورسعيدي.

وأودع المصري أول 3 نقاط في رصيده ليتصدر الدوري المصري مؤقتًا بفارق الأهداف عن الزمالك حتى نهاية مباريات الجولة، بينما توقف رصيد الاتحاد عند دون نقاط في المركز 20 في جدول الترتيب.

تشكيل الفريقين

خاض المصري المباراة بتشكيل مكون من :-
حراسة المرمى.. محمود حمدي.
خط الدفاع .. كريم العراقي، باهر المحمدي، محمد هاشم، عمرو سعداوي.
خط الوسط .. محمد مخلوف، أحمد علي عامر، عبد الرحيم دغموم، محمود حمادة.
الهجوم .. صلاح محسن، منذر طمين.
بينما خاض الاتحاد السكندري المباراة بتشكيل مكون من :-
حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم «جنش».
خط الدفاع: مصطفى ابراهيم- محمود شبانة- كريم الديب- عبدالرحمن بودي.
الوسط: محمد توني- محمد كناريا- نور علاء.
خط الهجوم: عمرو جمعة- محمود عجيب- جون إيبوكا.

محمد سلامة مودرن سبورت نادي الاتحاد السكندري جماهير الثغر المصري البورسعيدي الدوري المصري

المزيد

