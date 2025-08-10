قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ضوابط استقطاع أجور العاملين بالقطاع الخاص
طريقة التقديم في المعاهد الصحية الشرطية| تفاصيل
أوصيكم بفلسطين.. آخر كلمات الصحفي الفلسطيني أنس الشريف قبل استشهاده
غزة.. 5 شهداء بينهم أربعة صحفيين في قصف للاحتلال أمام مستشفى الشفاء
عبد الظاهر السقا: اعتذار حسام حسن لجمهور الأهلي غير مفهوم
معسكر منتخب مصر ينطلق 7 ديسمبر.. وحسام حسن يرغب في ضم ثنائي الأهلي
الأماكن الشاغرة بـ المرحلة الثالثة في تنسيق الجامعات 2024
شروط حددها القانون لإدخال المحاصيل للحجر الزراعي.. تعرف عليها
نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025 هنا.. رابط سريع
هيونداي إلنترا 2025 كسر زيرو .. أسعار المستعمل تنخفض
حالات يجوز فيها الغيبة بدون ذنب.. علي جمعة يوضحها
توك شو

جمال عبد الحميد: لابد من منح خوسيه ريبيرو فرصة للعمل مع الأهلي

علي مكي

أكد جمال عبدالحميد نجم الكرة المصرية السابق، أن فوز الزمالك على سيراميكا كليوباترا بداية جيدة في الموسم الجديد، مشيرًا إلى أن الأبيض احترم منافسه كثيرًا ولم يتم تهديد مرمى محمد صبحى سوى بفرصة واحدة لـ فاخري لاكاي.

وقال في تصريحات عبر بلس 90 على قناة النهار: سيراميكا كليوباترا كان عليه أن يدرك جيدًا تفوق الجانب الهجومي في الزمالك، وقدرته على تسجيل أهداف، وهناك عناصر جيدة قادرة على تحقيق الفريق للفوز في أي وقت.

وأضاف: الزمالك يمتلك 4 لاعبين في مركز المهاجم، وعندما يشارك عدي الدباغ وباقي اللاعبين وقتها سنكون قادرين على ترتيب اللاعبين ومن الأحق بالاستمرار في التشكيلة الأساسية. والدعم الجماهيري كان له دورًا كبيرًا في مواجهة سيراميكا، ولفت نظري ناصر ماهر وتألقه بشكل جيد في اللقاء، وكذلك محمد شحاتة، والأهم الاستمرارية في الأداء القوي.

وأكمل: الأهلي لعب بمحور ارتكاز واحد أمام مودرن سبورت، ومحمد مجدي أفشة وبن رمضان كانت لهم ميول هجومية، وكان يجب أن يقوموا بالأدوار الدفاعية أيضا. والأهلي سجل هدفين وله كرة في العارضة، ومودرن سبورت لم يسجل سوى 3 مرات، وسجل هدفين، في ظل تركيز لاعبي الاهلي في الأمور الهجومية .

وزاد: جمهور الأهلي وبعض الإعلاميين بدأوا في تقييم خوسيه ريبيرو سريعًا والبعض بدأ يحكم عليه بالفشل وأنه لن ينجح مع الفريق، وهناك مدربين يتم الحكم عليهم سريعًا من نتيجة مباراة ولابد من عدم التسرع في إصدار حكم نهائي ضد المدرب الإسباني.

وتابع: الدوري لازال طويل، ولابد من منح خوسيه ريبيرو فرصة للعمل مع الأهلي ومن ثم تقييمه والحكم عليه بشكل نهائي.

جمال عبد الحميد الأهلى الزمالك ريبيرو فيريرا

