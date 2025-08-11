ادعولي.. نجوى فؤاد تكشف عن تطورات حالتها الصحية| خاص

كشفت الفنانة نجوى فؤاد عن تطورات حالتها الصحية بعد تعرضها إلى كسر فى ذراعها في رمضان 2025.

وقالت نجوى فؤاد لـ “صدى البلد" : “ أنا بخير ولكن ركبي تعباني عندي تاكل في الركبه و باخد أدوية و بتابع مع طبيب ، لكن أيدي الي كان فيها كسر أفضل الحمد لله شوية وجع بسيط و باخد علاج”.

وأضافت نجوى فؤاد : أخضع لبرتوكول العلاج الذى وضعه لي الطبيب المعالج ويتابع الحالة وبشوف إيه الجديد في الدواء، بطلب من كل جمهوري الدعاء ليا.

واختتمت نجوى فؤاد وأشكر ربنا على كل شيء، الحمد لله ، وشكرًا لكل اللي سألوا عليا و شكرا ليكي و شكرا لموقع صدي البلد.