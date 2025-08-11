نيوزيلندا: ندرس خيار الاعتراف بدولة فلسطين

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن وزير خارجية نيوزيلندا، قال ندرس خيار الاعتراف بدولة فلسطين، وأن مجلس الوزراء سيحسم في سبتمبر قرار الاعتراف بدولة فلسطين.

وكشف الإعلامي أحمد موسى، أن رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي أصبح يعترف بوجود مجاعة في قطاع غزة، ويبرر ذلك بأنه يستهدف القضاء على حماس، ولكن الحقيقة إنما المتضرر هم أهل غزة.



معاناة وكارثة إنسانية

وتابع الإعلامي أحمد موسى خلال تقديم برنامج على مسئوليتي والمذاع على قناة صدى البلد، أن هناك معاناة وكارثة إنسانية تحدث في قطاع غزة والعالم في موضع المتفرج، لافتا إلى أن غزة تحولت لخيام دون وجود للبيوت، والشعب الفلسطيني من يدفع الثمن وليس حماس.

وشدد الإعلامي أحمد موسى، على أن هناك سيدة فقدت 40 كيلو جرام من وزنها نتيجة الجوع والمأساة الحقيقية في غزة وهناك أناس ماتوا كليا بسبب ما يفعله مجرم الحرب نتنياهو.