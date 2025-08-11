7 إشارات مبكرة تحذرك من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية

السكتة الدماغية حالة طبية طارئة تحدث عند توقف أو انخفاض تدفق الدم إلى جزء من الدماغ، أو عند تمزق أحد الأوعية الدموية الدماغية، ما يؤدي إلى حرمان الخلايا العصبية من الأكسجين والمواد الغذائية الحيوية، وفي كلتا الحالتين، قد ينتج عن ذلك تلف دماغي دائم، أو إعاقة طويلة الأمد، أو حتى الوفاة إذا لم يتم التدخل الطبي بسرعة، وسنتعرف خلال السطور التالية عن اهم الاشارات التحذيرية التي تدل على خطر الإصابة بالسكتة الدماغية وذلك وفقًا لما نشره موقع healthsite

الصداع الشديد المفاجئ

يُعتبر الصداع المفاجئ والحاد، الذي يختلف عن الصداع المعتاد للشخص، إشارة إنذار خطيرة، فقد يكون هذا الألم الحاد نتيجة تكوّن جلطة دموية في الدماغ، الأمر الذي يعيق تدفق الدم الطبيعي ويسبب الضغط داخل الجمجمة.

الفواق المستمر

يُعد الفواق المستمر من الأعراض غير الشائعة نسبيًا، لكنه يظهر بمعدل أكبر لدى النساء، ويحدث ذلك عندما تصيب السكتة الدماغية النخاع الشوكي، وهو الجزء المسؤول عن تنظيم عمليات التنفس والبلع، مما يؤدي إلى اضطراب هذه الوظائف وحدوث الفواق لفترة طويلة.

الغثيان والقيء

يُحفّز الإجهاد الشديد إفراز هرموني الكورتيزول والأدرينالين، ما يتسبب في انقباض الأوعية الدموية وزيادة احتمالية تكوّن الجلطات، خصوصًا لدى الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات في مستوى سكر الدم، هذا الضغط الداخلي المفاجئ في الدماغ قد يثير شعورًا بالغثيان مصحوبًا بالقيء.

ألم في الصدر

على خلاف ألم الصدر الناتج عن النوبة القلبية الذي يوصف بالضغط الشديد، فإن ألم الصدر المرتبط بالسكتة الدماغية قد يكون أكثر وضوحًا ويأخذ شكل ضيق أو إحساس بالحرقان أو عدم الراحة، ويعود ذلك إلى انخفاض تدفق الأكسجين الناتج عن جلطة دموية في أوعية الدماغ، وهو ما قد يختلط على البعض فيظنه عسر هضم أو حموضة.

تغيرات مفاجئة في الرؤية

قد تظهر تغيرات بصرية غير مبررة كعلامة إنذار مبكر، إذ تؤثر السكتة الدماغية على المناطق المسؤولة عن معالجة المعلومات البصرية في الدماغ، مما يؤدي إلى تشوش أو فقدان جزئي للرؤية.

ارتباك عقلي واضطراب في الكلام

الارتباك المفاجئ، وصعوبة التحدث، أو اضطراب الذاكرة دون سبب واضح، تعد جميعها مؤشرات على احتمال قرب حدوث سكتة دماغية، نتيجة تأثر المناطق الدماغية المسؤولة عن اللغة والقدرات الإدراكية.

ضعف في الوجه أو الأطراف

من العلامات المبكرة الأخرى انخفاض أو ضعف في عضلات الوجه أو أحد الأطراف، مثل الساق أو الذراع، وذلك بسبب تأثر المناطق الدماغية المسؤولة عن التحكم في حركة العضلات وتنسيقها.