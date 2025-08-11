قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تدريس المشروعات القومية لطلاب 5 ابتدائي في منهج الدراسات الاجتماعية المطور
صورة بـ3500 دولار تشعل الجدل.. حقيقة لقاء محمد رمضان مع لارا ترامب
لـ المصريين بالخارج .. احذر هذا الفعل يعرضك لغرامة مالية بالقانون
نقيب الصحفيين الفلسطينيين: أسرانا وصل عددهم 200 ومثلهم جرحى
أستراليا تنضم للقائمة.. العالم يعترف بالدولة الفلسطينية
الخارجية الألمانية: نطالب بإجراء تحقيق شامل وشفاف في اغتيال صحفيين بغزة
استقطاب استثمارات عالمية.. مدبولي يتابع خطط تنمية المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي
أصعب 48 ساعة في أغسطس.. احذروا ذروة الموجة الحارة خلال ساعات
احلويتي .. تفاصيل صادمة في تحرش عضو هيئة تدريس بزميلته بجامعة أسيوط
الدبلوماسية الحازمة لفرض إدخال المساعدات.. خبير: مصر أول من استجاب لغزة تجسيدا لالتزامها الإنساني للشعب الفلسطيني
مسيرات إسرائيلية تحلق على ارتفاع منخفض في سماء الضاحية الجنوبية ببيروت
استصلاح 440 ألف فدان..رئيس الوزراء يتابع مشروعات شركة "تنمية الريف المصري"
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

7 إشارات مبكرة تحذرك من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية

7 إشارات مبكرة تحذرك من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية
7 إشارات مبكرة تحذرك من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية
ولاء خنيزي

السكتة الدماغية حالة طبية طارئة تحدث عند توقف أو انخفاض تدفق الدم إلى جزء من الدماغ، أو عند تمزق أحد الأوعية الدموية الدماغية، ما يؤدي إلى حرمان الخلايا العصبية من الأكسجين والمواد الغذائية الحيوية، وفي كلتا الحالتين، قد ينتج عن ذلك تلف دماغي دائم، أو إعاقة طويلة الأمد، أو حتى الوفاة إذا لم يتم التدخل الطبي بسرعة، وسنتعرف خلال السطور التالية عن اهم الاشارات التحذيرية التي تدل على خطر الإصابة بالسكتة الدماغية وذلك وفقًا لما نشره موقع healthsite

الصداع الشديد المفاجئ

يُعتبر الصداع المفاجئ والحاد، الذي يختلف عن الصداع المعتاد للشخص، إشارة إنذار خطيرة، فقد يكون هذا الألم الحاد نتيجة تكوّن جلطة دموية في الدماغ، الأمر الذي يعيق تدفق الدم الطبيعي ويسبب الضغط داخل الجمجمة.

الفواق المستمر

يُعد الفواق المستمر من الأعراض غير الشائعة نسبيًا، لكنه يظهر بمعدل أكبر لدى النساء، ويحدث ذلك عندما تصيب السكتة الدماغية النخاع الشوكي، وهو الجزء المسؤول عن تنظيم عمليات التنفس والبلع، مما يؤدي إلى اضطراب هذه الوظائف وحدوث الفواق لفترة طويلة.

الغثيان والقيء

يُحفّز الإجهاد الشديد إفراز هرموني الكورتيزول والأدرينالين، ما يتسبب في انقباض الأوعية الدموية وزيادة احتمالية تكوّن الجلطات، خصوصًا لدى الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات في مستوى سكر الدم، هذا الضغط الداخلي المفاجئ في الدماغ قد يثير شعورًا بالغثيان مصحوبًا بالقيء.

ألم في الصدر

على خلاف ألم الصدر الناتج عن النوبة القلبية الذي يوصف بالضغط الشديد، فإن ألم الصدر المرتبط بالسكتة الدماغية قد يكون أكثر وضوحًا ويأخذ شكل ضيق أو إحساس بالحرقان أو عدم الراحة، ويعود ذلك إلى انخفاض تدفق الأكسجين الناتج عن جلطة دموية في أوعية الدماغ، وهو ما قد يختلط على البعض فيظنه عسر هضم أو حموضة.

تغيرات مفاجئة في الرؤية

قد تظهر تغيرات بصرية غير مبررة كعلامة إنذار مبكر، إذ تؤثر السكتة الدماغية على المناطق المسؤولة عن معالجة المعلومات البصرية في الدماغ، مما يؤدي إلى تشوش أو فقدان جزئي للرؤية.

ارتباك عقلي واضطراب في الكلام

الارتباك المفاجئ، وصعوبة التحدث، أو اضطراب الذاكرة دون سبب واضح، تعد جميعها مؤشرات على احتمال قرب حدوث سكتة دماغية، نتيجة تأثر المناطق الدماغية المسؤولة عن اللغة والقدرات الإدراكية.

ضعف في الوجه أو الأطراف

من العلامات المبكرة الأخرى انخفاض أو ضعف في عضلات الوجه أو أحد الأطراف، مثل الساق أو الذراع، وذلك بسبب تأثر المناطق الدماغية المسؤولة عن التحكم في حركة العضلات وتنسيقها.

السكتة الدماغية السكتات الدماغية اعراض السكتة الدماغية انخفاض تدفق الدم الدماغ الأوعية الدموية الدماغية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 11 أغسطس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 11 أغسطس

أسعار الدواجن

هبوط حاد .. انخفاض أسعار الدواجن والبانيه اليوم الاثنين بالأسواق

أسعار السجائر اليوم

أسعار السجائر اليوم الشرقية للدخان بعد الزيادة الأخيرة.. كليوبترا بكام؟

تقليل الاغتراب 2025

تبدأ في هذا الموعد.. 8 شروط في مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة

الصلاة

حكم من نام عن صلاة العشاء واستيقظ وصلاها قبل الفجر بدقائق

محمود كهربا

الغندور عن انتقالات كهربا بين الأندية: حد فاهم حاجة؟

البلوجر لوليتا

قرار جديد من النيابة ضد البلوجر لوليتا.. مفاجأة بشأن الهاتف ووحدة التخزين

البلوجر لوليتا

بعد إخلاء سبيلها| مفاجأة في التقرير الشامل بحجم المعاملات المالية للبلوجر لوليتا

ترشيحاتنا

محافظ دمياط

محافظ دمياط يشارك بمؤتمر تقنية النبضات الرنينية لمكافحة الآفات الزراعية

رئيس تجارية مطروح

تجارية مطروح : توجيهات مشددة بضبط أسواق المستلزمات الدراسية

محافظة دمياط

طوف وشوف.. مبادرة لتسليط الضوء على تراث دمياط العريق

بالصور

ضبط 30 توك توك غير مرخص ومخالف لخطوط السير في الزقازيق

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

نيو تشارجر العضلية ضد موستانج V8: مواجهة بين السرعة والقوة

دودج وموستانج
دودج وموستانج
دودج وموستانج

سيارات لا يستطيع اللصوص مقاومتها وأخرى يتجاهلونها

سرقة سيارة
سرقة سيارة
سرقة سيارة

طبق دايت آسيوى من المشروم والبروكلى

طبق دايت اسيوى من المشروم و البروكلى
طبق دايت اسيوى من المشروم و البروكلى
طبق دايت اسيوى من المشروم و البروكلى

فيديو

القبض على نوجا تاتو

بسبب فيديوهات وإيحاءات خادشة.. كواليس القبض على نوجا تاتو في عين شمس

القبض على البلوجر جومانا نستون

بسبب فيديوهات "غير لائقة".. كواليس القبض على جومانا نستون بتهمة خدش الحياء

المتهمين

القبض على المتهمين بالتعدي على عامل بمقهى في القليوبية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: تراهم يستوعبون؟!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي (55)

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القرار الإسرائيلي نحو إعادة احتلال غزة.. الأبعاد العسكرية والإستراتيجية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النتاج الفكري .. ما بين الزخم والثمرة

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: جريمة خبز.. حصار البطون قبل المدن

المزيد