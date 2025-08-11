الأنبا توماس يتفقد مؤتمر دار القديس جيروم لخدمة التربية الدينية

تفقد نيافة الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، مؤتمر خدمة التربية الدينية، بكنيسة الملاك ميخائيل، بمنطقة ابن بيتك، بمدينة السادس من أكتوبر، بالتعاون مع دار القديس جيروم للتكوين والدراسات الكتابية.

شخصية إيليا النبي

شارك في المؤتمر الأب روفائيل فوزي، راعي الكنيسة، وأبناء وبنات خدمة التعليم المسيحي بالرعية، وعائلاتهم، حيث قدم صاحب النيافة محاضرة للأسر حول "شخصية إيليا النبي.

تضمن المؤتمر أيضًا الفقرات الروحية، والترفيهية لمخدومي التربية الدينية، وذلك بتنظيم من خدام الكنيسة.