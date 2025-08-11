قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر ترحب بإعلان أستراليا اعتزامها الاعتراف بالدولة الفلسطينية
اعرف مكسبك الشهري من 100 ألف جنيه.. أعلى عوائد الشهادات بالبنوك اليوم
في رسالة لنتنياهو.. كبار الحاخامات يدعون إلى تهجير الفلسطينيين من غزة
الافتتاح مجانا للجمهور في هذا الموعد | 10 معلومات مهمة لا تعرفها عن المتحف الزراعي بالدقى
بتوجيه حكومي.. 6% تخفيضا في سعر عدادات المياه بوحدات الإسكان الاجتماعي
معارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في الاتجاهين الجنوبي والشرقي بدارفور
لمدة 5 أيام .. وقف أعمال النظافة بشوارع وميادين الجيزة
موعد مباراة منتخب الناشئين ضد التشيك في أولى مبارياته بالدور الرئيسي بمونديال اليد
أحمد المنسي ومحمد مبروك ومو صلاح|شخصيات يدرسها طلاب إعدادي بمناهج العربي الجديدة
الأوبرا المصرية تروج لمهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء 33 بهاشتاج خاص
مصر والتشيك أبرزها.. مباريات اليوم في الدور الرئيسي ببطولة العالم لليد تحت 19 عام
اعرف قيمتك .. تصريح مثير من شوبير بسبب علي معلول
محافظات

أسعار الخضر والفاكهة في أسواق الوادي الجديد

منصور ابوالعلمين

شهدت أسواق محافظة الوادي الجديد اليوم حالة من الاستقرار النسبي في أسعار الخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية الأساسية، مع إقبال ملحوظ من المواطنين على الشراء، خاصة مع توافر كميات كبيرة من المنتجات المحلية من المزارع والصوب الزراعية المنتشرة في المحافظة.

ويهتم المواطنون بمحافظة الوادي الجديد بشكل يومي بمتابعة أسعار الخضراوات والفاكهة والسلع الأساسية لمعرفة حركة السوق والتغيرات السعرية اليومية، في ظل مواجهة الدولة للحد من ارتفاع الأسعار أو احتكار السلع ومراقبة الأسواق والتي تؤثر على مستوى المعيشة.


وفيما يلي أسعار الخضراوات في أسواق الوادي الجديد :

جاءت أسعار الخضراوات اليوم الأحد متراوحة بين المتوسط والمنخفض، حيث سجل سعر كيلو الطماطم ما بين  10 إلى 15 جنيهًا، بينما تراوحت أسعار البطاطس بين 10 إلى 15 جنيهًا، وسجلت الكوسة نحو 9 إلى 12 جنيهًا، أما الخيار البلدي فبلغ سعره ما بين 10 إلى 13 جنيهًا للكيلوجرام.

وفيما يتعلق بـ أسعار الفاكهة اليوم، فقد سجل سعر العنب من 35 إلى 40 جنيهًا للكيلو، وبلغ سعر البرتقال البلدي 30 جنيهًا. ووصل التفاح إلى أسعار بين 35، 40 جنيهًا، بينما سجلت الجوافة من 30 إلى 35 جنيهًا، والموز بين 30 و35 جنيهًا.

كما سجل كيلو الفراولة سعرًا بين 40، 45 جنيهًا، والخوخ من 35 إلى 40 جنيهًا، مع توقعات بزيادة الطلب على هذه الأصناف.

وتعد محافظة الوادي الجديد من المحافظات المصرية التي شهدت تحولًا تنمويًا ملحوظًا في المجال الزراعي خلال السنوات الأخيرة، نتيجة لجهود الدولة المستمرة في تعزيز المشروعات الإنتاجية ودعم المزارعين وقد ساهم إدخال أساليب الزراعة الحديثة، مثل الري الذكي والصوب الزراعية، في رفع جودة الإنتاج وتنوعه على مدار العام.

