أسعار الخضر والفاكهة في أسواق الوادي الجديد

شهدت أسواق محافظة الوادي الجديد اليوم حالة من الاستقرار النسبي في أسعار الخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية الأساسية، مع إقبال ملحوظ من المواطنين على الشراء، خاصة مع توافر كميات كبيرة من المنتجات المحلية من المزارع والصوب الزراعية المنتشرة في المحافظة.

ويهتم المواطنون بمحافظة الوادي الجديد بشكل يومي بمتابعة أسعار الخضراوات والفاكهة والسلع الأساسية لمعرفة حركة السوق والتغيرات السعرية اليومية، في ظل مواجهة الدولة للحد من ارتفاع الأسعار أو احتكار السلع ومراقبة الأسواق والتي تؤثر على مستوى المعيشة.



وفيما يلي أسعار الخضراوات في أسواق الوادي الجديد :

جاءت أسعار الخضراوات اليوم الأحد متراوحة بين المتوسط والمنخفض، حيث سجل سعر كيلو الطماطم ما بين 10 إلى 15 جنيهًا، بينما تراوحت أسعار البطاطس بين 10 إلى 15 جنيهًا، وسجلت الكوسة نحو 9 إلى 12 جنيهًا، أما الخيار البلدي فبلغ سعره ما بين 10 إلى 13 جنيهًا للكيلوجرام.

وفيما يتعلق بـ أسعار الفاكهة اليوم، فقد سجل سعر العنب من 35 إلى 40 جنيهًا للكيلو، وبلغ سعر البرتقال البلدي 30 جنيهًا. ووصل التفاح إلى أسعار بين 35، 40 جنيهًا، بينما سجلت الجوافة من 30 إلى 35 جنيهًا، والموز بين 30 و35 جنيهًا.

كما سجل كيلو الفراولة سعرًا بين 40، 45 جنيهًا، والخوخ من 35 إلى 40 جنيهًا، مع توقعات بزيادة الطلب على هذه الأصناف.

وتعد محافظة الوادي الجديد من المحافظات المصرية التي شهدت تحولًا تنمويًا ملحوظًا في المجال الزراعي خلال السنوات الأخيرة، نتيجة لجهود الدولة المستمرة في تعزيز المشروعات الإنتاجية ودعم المزارعين وقد ساهم إدخال أساليب الزراعة الحديثة، مثل الري الذكي والصوب الزراعية، في رفع جودة الإنتاج وتنوعه على مدار العام.