محافظات

296 مريضا يستفيدون بقافلة طبية مجانية بالتعاون مع المستشفى الجامعي ببني سويف

اورمان بني سويف
اورمان بني سويف

شاركت مديرية التضامن الإجتماعى ببني سويف جمعية الأورمان فى تنظيم قافلة علاجية استهدفت توقيع الكشف الطبي على 296  مريض ضمن المرضى غير القادرين بقريتى  دشاشه ونصر جمعه بمركزسمسطا، وذلك بالتعاون مع المستشفى الجامعى ببني سويف، تحت رعاية الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بني سويف.
 

وأعلنت هبه مصطفي الجلالي، القائمة بأعمال مدير مديرية التضامن الاجتماعي ببني سويف، أن تنظيم القافلة تم وفق خطة مسحيه تستهدف كل العزب والنجوع بالتعاون مع المستشفى الجامعى ببني سويف، وأن المستفيد من هذه الخدمة الطبية الأسر الأولى بالرعاية وفق معايير أهمها ان تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام او أن يكون عائل الاسرة مصاب بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه واسرته .
من جانبه أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنه تم اجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان تمامًا مع تحمل الجمعية نفقات إنتقال المرضي ذهابا وعودة، بالاضافة الى صرف العلاج الدوائى لمن يحتاج، وإجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا الى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب،وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا .
وأضاف أن الجمعية بمحافظة بني سويف نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنظيم القوافل الطبية تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الارامل غير القادرات والاسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لاجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الاضاحى.

صحة بني سويف تضامن بني سويف بني سويف

