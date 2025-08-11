لمدة 5 أيام .. وقف أعمال النظافة بشوارع وميادين الجيزة

أثنى رئيس اللجنة النقابية للعاملين بهيئة نظافة وتجميل الجيزة مختار أبو الفتوح نائب رئيس الاتحاد المحلي لنقابات عمال المحافظة على قرار المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بشأن إيقاف العمل الميداني لعمال النظافة وقت الذروة لمواجهة الموجة الحارة حفاظًا على سلامتهم.

وقال أبو الفتوح، إن قرار المحافظ الذي يدخل حيز التنفيذ من اليوم الإثنين ويستمر حتى الجمعة 15 أغسطس خلال الفترة من الساعة الثانية عشرة ظهرًا وحتى انكسار الموجة الحارة في الثانية عصراً يأتي في إطار الحرص على سلامة القوى العاملة البشرية وتطبيق منظومة السلامة والصحة المهنية.

وأكد أن مثل تلك القرارات تبنى جدارا من الانتماء للمؤسسات الإنتاجية وتأتي في إطار تغذية وزاع تأدية الاعمال المنوطة بقوة وتعمل على توطيد العلاقات بين القيادة والمنتجين وترسخ لمنظومة عمل لائقة مستدامة توليها الدولة اهتماما كبيرا في ظل الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسي مما ينعكس على زيادة الإنتاجية

وأشار إلى أن فرار محافظ الجيزة الرفيع المستوى جاء تقديرا للدور الهام الذي يقوم به عمال النظافة في الحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع والميادين، مؤكدا أن اهتمام المحافظ الخاص بتوفير بيئة عمل آمنة لهم هو بمثابة عهد على العمال بتكثيف الجهود وبذل أقصى الطاقات لصالح منظومة العمل.

وشدد على التزام العمال بالقرار بعد تكليف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن ورئيس هيئة النظافة والتجميل بسحب عمال النظافة من الشوارع خلال الخمسة أيام المحددة من الساعة الثانية عشرة ظهرًا وحتى انكسار الموجة الحارة في الثانية عصراً وذلك حرصًا على سلامتهم على أن يتم استكمال العمل عقب ذلك.

فيما أشار رئيس هيئة نظافة وتجميل الجيزة لواء محمد الضبيعي، إلى أن قرار المحافظ لاقى استحسانا كبيرا بين عمال النظافة خاصة أنه جاء في ضوء التحذيرات الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن ارتفاع درجات الحرارة على مدار الأيام المقبلة مؤكدا أنها لفتة إنسانية من محافظ كريم وهي من اسمى الشيم.