هيفاجئ الجميع.. إمام عاشور يعلن موعد عودته للمشاركة في مباريات الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير ، تصريحات إمام عاشور، بشأن عودته للمشاركة في مباريات النادى الأهلي، وذلك بعد فترة من الغياب بسبب الإصابة عبر تصريحات إذاعية نشرها على حسابه على موقع فيسبوك.

وقال إمام عاشور : “ممكن تكون في مفاجأة إني أكون موجود الماتش الجاي، ربنا ييسر الحال”.

وأضاف: “الدكتور بيميل إني بلاش أشارك المباراة الجاية وإذا ملحقتش المباراة المقبلة، هكون موجود المباراة اللي بعدها”.

وختم : "أنا الحمدلله من الناحية البدنية جاهز بنسبة 100% بدني".

وتقام مواجهة الأهلي وفاركو في التاسعة مساء الجمعة 15 أغسطس، حيث يسعى حامل اللقب لمواصلة مشواره نحو الحفاظ على البطولة.



وتعثر الأهلي، في أولى مبارياته بالدوري، مكتفيًا بالتعادل أمام مودرن سبورت وفاقدًا نقطتين ثمينتين. وظهر الفريق بعيدًا عن مستواه الهجومي المعتاد على مدار شوطي اللقاء، رغم امتلاكه لاعبين أصحاب خبرات ومهارات عالية، وهو ما أثار قلق جماهيره قبل المباريات المقبلة.