مجمع كهنة إيبارشية الدول الاسكندنافية بحضور الآباء الأساقفة

عُقد، صباح اليوم، بكنيسة القديس مارمرقس الرسول بحي نوشبوري بستوكهولم اجتماع لمجمع كهنة إيبارشية الدول الاسكندنافية.

مجمع كهنة

وجاء ذلك برئاسة حضرة صاحب النيافة الحبر الجليل الانبا اباكير اسقف كرسي الدول الاسكندنافية ورئيس مجمع كهنتها، إلى جانب حضرة صاحب النيافة الحبر الجليل الانبا مارك أسقف كرسي باريس وشمال فرنسا بحضور عدد من اباء كهنة الايبارشية.

فيما حضر عبر برنامج زووم اباء كهنة لم يتمكنوا بالحضور نظرا لوجودهم في بلاد اخرى.

وخلال الاجتماع تم مناقشة عدد من الملفات الخاصة بالخدمة الرعاوية والكنسية والروحية الخاصة بايبارشيتنا العامرة.