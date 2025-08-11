تامر عبد المنعم لـ محمود العزازي: دفنت أبويا ورحت بروفة.. مفيش في شغلنا ظرف عائلي

علق الفنان تامر عبد المنعم، رئيس البيت الفني للفنون الشعبيةعلى انسحاب الفنان محمود العزازي من مسرحية نوستاليجا.

وقال تامر عبد المنعم في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين في برنامجه " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار "، :" كان من المفترض أن يكتب محمود العزازي اعتذار رسمي ويقدمه للبيت الفني ".

وأكمل تامر عبد المنعم :" محمود العزازي كان بيعتذر أكثر من مرة لأمور لا تلائمه من وجهة نظره ".

وتابع تامر عبد المنعم :" في مرة من المرات محمود العزازي طلب فلوس مقدم وقلت له مفيش حاجة في الحكومة اسمها مقدم ".

وأكمل تامر عبد المنعم :" محمود العزازي كتب رسالة على جروب للعمل ضايقتني وتحدث عن أهمية تقدير الناس وقلتلهم يعني إيه مش هتيجي العرض ".

وتابع تامرعبد المنعم :" أنا دفنت أبويا وخدت العزا ونزلت على مسرح البالون عشان بروفة الموسيقار سليم سحاب ومفيش حاجة في شغلانتنا اسمها عندي ظرف عائلي ".

وأكمل تامر عبد المنعم :" عيب محمود العزازي يقول إني عايز أخد اللقطة لإني لو عايز أخد اللقطة هاخدها من بدري، مضيفا: "أنا بشتغل الشغلانة دي من أيام لما كنت بشورت يا محمود".

