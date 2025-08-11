قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محمد عبود: تل أبيب انزعجت من برنامج على مسئوليتي بسبب فضح المخطط الإسرائيلي الإخواني.. فيديو

أكد الدكتور محمد عبود، أستاذ الدراسات الإسرائيلية بجامعة عين شمس، أن الصحف الإسرائيلية تهاجم بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلي بشأن احتلال قطاع غزة، مشيرًا إلى أن الإقدام على هذه الخطوة سيسبب العديد من الخسائر الفادحة للجيش الإسرائيلي.

وأوضح محمد عبود خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، أن الإعلام العبري والسوشيال ميديا في إسرائيل لا تتحدث إلا عن تصريحات اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء الأخيرة، لافتًا إلى أن «تصريحات اللواء خالد مجاور لمست عصبًا حساسًا في إسرائيل، كما أن المسئولين الإسرائيليين لم يدلوا بأي تصريحات حول كلام اللواء خالد مجاور، مما يعني أن الكلام والرسالة وصلت».

وأضاف عبود أن تعليقات الإسرائيليين على تصريحات اللواء خالد مجاور كانت تتناول قوة الجيش المصري وتطوره الكبير خلال الفترة الأخيرة، إضافة إلى امتلاكه أحدث الأسلحة.

وأشار أستاذ الدراسات الإسرائيلية إلى أن «القناة 14 العبرية تناولت حديث الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسئوليتي بعد كشفه خطة إسرائيل بالتعاون مع الإخوان، كما أن إيدي كوهين انزعج كثيرًا من حديث أحمد موسى عنه وكشف الأخير لمخطط التعاون بين الإخوان الإرهابيين والصهاينة».

وتابع عبود: «الحقيقة بتوجع الإسرائيليين، وبرنامج على مسئوليتي فضح المخطط الذي يتم الترويج له بقيادة إيدي كوهين، حيث يتم تمرير رسائل الموساد لإيدي كوهين ليتم إخطار جماعة الإخوان بها».

كما كشف عبود أن 54% من الجمهور الإسرائيلي يريد إبرام صفقة لوقف إطلاق النار في غزة وإتمام تبادل الأسرى، فيما أظهر استطلاع آخر وجود رغبة لدى البعض في استمرار الحرب، لافتًا إلى أن هناك صحف تؤيد نتنياهو وأخرى تهاجمه.

واختتم محمد عبود حديثه بالإشارة إلى أن «معهد الدراسات الأمن القومي الإسرائيلي نشر دراسة أخيرة أمس الأحد، تتحدث عن حرب أكتوبر 1973، وعدم تعلم إسرائيل الدرس بسبب غطرستها وإيمانها بأنها قوة لن تهزم، مؤكداً أن الجيش الإسرائيلي يعيش حالة غطرسة الآن، وإذا استمر على هذا النهج سينهزم مرة أخرى أمام الجيش المصري». 

محمد عبود تل أبيب على مسئوليتي المخطط الإسرائيلي

