محافظ الجيزة: التوافق على حل بشأن أزمة مزلقان قرية نكلا قريبا والإعلان عنه

كشف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، تفاصيل جديدة بشأن تفقد موقع محطة قطار نكلا ويوجه بحلول عاجلة لتوفير حرم أمن لعبور المواطنين مزلقان السكك الحديدية.



وأكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، في مداخلة هاتفية لبرنامج ستوديو إكسترا، المذاع عبر قناة إكسترا نيوز، مساء اليوم الاثنين، أن تم غلق مزلقان قرية نكلا من فترة وتم تنفيذ كوبري على بعد كيلو من المنطقة العبور السيارات.

وتابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، أن سيتم التوافق على حل بشان ازمة مزلقان قرية نكلا قريبا والإعلان عنه.

محافظ الجيزة يتفقد محطة نكلا لبحث حلول عبور آمن بعد شكاوى الأهالي

قالت الإعلامية لميس جبريل، إن برنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز» عرض، السبت الماضي، تقريرًا عن شكاوى أهالي قرية نكلا بمحافظة الجيزة، حيث تمثلت المشكلة في عدم وجود كوبري لعبور المشاة، ما يضطر الأهالي لعبور خطوط السكة الحديد، وهو ما يمثل خطورة كبيرة.

وأوضحت أنه تم عرض آراء السكان والتواصل حينها مع سكرتير عام المحافظة، الذي أكد أن المحافظ سيزور القرية لتفقد الموقع والعمل على حل المشكلة.

من جانبها، أعربت الإعلامية منة فاروق عن سعادتها بالاستجابة السريعة من محافظة الجيزة، مشيرة إلى أن المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، قام بالنزول إلى موقع محطة قطار نكلا بمركز منشأة القناطر، التابعة لخط «بشتيل – إيتاي البارود»، وأكد أنه سيتم دراسة عدد من الحلول الفنية والهندسية لتسهيل عبور المواطنين في منطقة محطة سكة حديد نكلا.