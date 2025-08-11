الديهي لقادة حماس: لا تزايدوا على مصر

وجه الإعلامي نشأت الديهي، رسالة إلى قادة حماس، قائلا:" مصر دولة محترمة، ولا تستحق منكم إلا الشكر، لا تزايدوا على مصر، فالذي صبرنا هو ملح الأرض والشعب الفلسطيني. القضية الفلسطينية في خطر لأنكم اختزلتموها في معبر رفح، لكن على العموم نتمنى أن يوفقكم الله"

وعرض "الديهي"، خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، تقارير إعلامية تم تداولها خلال الساعات الماضية، تناولت شخصية عز الدين الحداد، قائد الجناح العسكري لحركة حماس، والذي يُقال إنه قام بعزل قيادة الحركة الخارجية ويستعد لما وصف بـ"المعركة الأخيرة"، معتبرًا أن بعض التقارير تصوره كمن يتعامل مع قيادات حماس كـ"زينة وعرائس ماريونيت" يحركها كيف يشاء.

كما استعرض الديهي تقارير أخرى تناولت ما وُصف بخطة إسرائيلية لإعادة احتلال قطاع غزة والسيطرة عليه، مشيرًا إلى أن بعض هذه التحليلات قد تكون مجرد مناورة للضغط على حماس من أجل تسريع عملية الإفراج عن الأسرى.