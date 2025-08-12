حقيقة حدوث عطل بـ فيسبوك وإنستجرام.. تفاصيل

شهدت الساعات الماضية تداولًا واسعًا لمعلومات على منصات التواصل الاجتماعي، تفيد بوجود عطل فني يعيق عمل منصة فيسبوك، المملوكة لشركة "ميتا"، حيث نشر مستخدمون تدوينات وصورًا تزعم أن الموقع يواجه مشاكل تقنية تمنع البعض من تسجيل الدخول أو استخدام بعض الخصائص، فيما أشار آخرون إلى احتمال امتداد العطل إلى تطبيق إنستجرام.

حقيقة عطل الفيس بوك

هذه الأنباء أثارت قلق العديد من المستخدمين حول العالم، خاصة مع الاعتماد الكبير على فيسبوك كأداة رئيسية للتواصل الشخصي وإدارة الأعمال، وهو ما دفع البعض إلى البحث عن مصادر موثوقة للتحقق من صحة هذه الادعاءات.

وبالرجوع إلى موقع Downdetector، المتخصص في رصد وتتبع الأعطال التقنية للمواقع والتطبيقات حول العالم، تبيّن أن البلاغات الواردة من المستخدمين لا تشير إلى وجود أي مشاكل حالية في خدمات فيسبوك أو إنستجرام، وأن المنصات تعمل بكفاءة تامة دون تسجيل أي انقطاعات أو أعطال مؤثرة في الوقت الراهن.

تحليل تقارير المستخدمين

ويقوم "Downdetector" بجمع وتحليل تقارير المستخدمين بشكل لحظي، مما يتيح رصد الأعطال فور حدوثها وتحديد نطاق تأثيرها الجغرافي. ووفقًا للتحديث المنشور على الموقع، فإن المؤشرات الحالية لا تدل على أي خلل فني، ما يعني أن الأخبار المتداولة عن توقف الخدمة عارية تمامًا من الصحة.

وتأتي هذه الواقعة لتؤكد أهمية الرجوع إلى المصادر التقنية الموثوقة قبل تداول أو نشر المعلومات، خاصة تلك المتعلقة بخدمات رقمية يستخدمها ملايين الأشخاص حول العالم، لتجنب انتشار الشائعات والمعلومات المضللة.