أمير هشام: الزمالك يدرس استبعاد الجزيري.. وعودة عمرو ناصر أمام المقاولون

أكد الإعلامي أمير هشام، أن الجهاز الفني لفريق الزمالك يدرس استبعاد سيف الدين الجزيري من قائمة لقاء الفريق أمام المقاولون العرب في الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري.

وقال عبر برنامج بلس 90 الذي يبث على قناة النهار: كما يدرس الجهاز الفني تواجد عمرو ناصر مهاجم الزمالك ضمن القائمة، ومنحه فرصة المشاركة.

وأضاف: محمد صبحي سوف يستمر في حراسة مرمى الزمالك خلال المباراة المقبلة.

وواصل: أحمد ربيع يخضع لبرنامج تأهيلي من أجل تجهيزه للمشاركة مع الزمالك في المباريات. ولم يصل لمرحلة الجاهزية الكاملة حتى الآن، وعندما يتعافي ويشارك مع الزمالك سيكون مكسب كبير.