ديني

حكم من نسي التشهد الأوسط في الصلاة .. اعرف رأي الشرع

الصلاة
أحمد سعيد

قد ينسى المصلي أثناء أداء صلاته التشهد الأوسط ويتساءل بعض المصلين عن هل نسيان التشهد الأوسط يبطل الصلاة ؟ وما الذي يفعله المصلي في هذه الحالة هل عليه أداء سجدتي السهو أم يكمل صلاته بدون سهو، سؤال يتردد كثيرا على أذهان الناس وفي السطور التالية نتعرف على إجابته.

هل نسيان التشهد الأوسط يبطل الصلاة ؟

وفي هذا السياق، قالت دار الإفتاء، في فتوى لها منشورة على موقعها الإلكتروني، التشهد الأول واجب أو سنة عند الفقهاء وليس من واجبات الصلاة، فمن تركه ناسيًا، سجد للسهو قبل السلام.

لما روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن بُحينه رضي الله عنه: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى بِهِمُ الظُّهْرَ فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ لَمْ يَجْلِسْ، فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ، حَتَّى إِذَا قَضَى الصَّلاَةَ وَانْتَظَرَ النَّاسُ تَسْلِيمَهُ كَبَّرَ وَهْوَ جَالِسٌ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، ثُمَّ سَلَّمَ».

حكم نسيان التشهد الأوسط

وفي السياق ذاته، قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء، إنه في حال إذا نسي المُصلي التشهد الأوسط وتذكره أثناء الصلاة فإنه يكون عليه أداء سجدتين للسهو قبل السلام من الصلاة.

وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء، فى إجابته عن سؤال «نسيت التشهد الأوسط ولم أسجد للسهو فهل صلاتي صحيحة؟»، أنه لو نسي الإنسان التشهد الأوسط ولم يسجد للسهو فصلاته صحيحة ولا سجود للسهو عليه.

وأشار مدير الفتوى الشفوية، إلى أن التشهد الأوسط سُنة وليس فرضًا أو ركانًا في الصلاة على الصحيح من أقول الفقهاء، ومن ترك سُنة فعليه بسجود السهو.

حالات سجود السهو في الصلاة

وبين أنه شرع سجود السهو في الحالات الآتية :

  1. إذا سلم قبل إتمام الصلاة 
  2. عند الزيادة عن الصلاة 
  3. عند نسيان التشهد الأول، أو نسيان سنة من سنن الصلاة 
  4. عند الشك في عدد ركعات الصلاة، كان شك، صلى واحدة أو اثنتين، يجعلها واحدة، ويسجد للسهو .

ماذا يقال في سجود السهو؟

وكان الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية بين إن سجود السهو يقوم به الفرد بعد التشهد الأخير وقبل التسليم.

وأشار إلى أن الوارد في السجود للصلاة هو تكرار قول: « سبحان ربي الأعلى» ثلاثُ مرات ثم يكبر الفرد ثم يسجد مره أخرى ويقول “سبحان ربى الأعلى ”.

وأضاف أن بعض أهل العلم استحبوا أن يقول المسلم إذا سجد للسهو: « سبحان من لا ينام ولا يسهو»، إن كان سجوده للسهو بسببٍ غير متعمد.

ويُعد سجود السهو من السنن المستحبة لتعويض السهو أو الشك أثناء الصلاة.

