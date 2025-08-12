تباين مؤشرات الأسواق العربية في جلسة الثلاثاء .. تحديثات مباشرة

ظهرت المؤشرات السعودية حمراء في مستهل جلسة اليوم الثلاثاء، كما تراجع تاسي هامشيًا إلى مستويات 10774 نقطة.

افتتاح بورصة قطر

مؤشر بورصة قطر يتراجع في مستهل جلسة اليوم بنحو 0.06% إلى مستوى 11364 نقطة.



افتتاح بورصة الكويت والأسواق الإماراتية

المؤشرات الإماراتية في المنطقة الخضراء في مستهل جلسة اليوم الثلاثاء.. ومؤشر سوق دبي المالي يرتفع بنحو 0.07% إلى مستويات 6157 نقطة.

المؤشرات الكويتية حمراء في مستهل جلسة اليوم بعد ارتفاعات قياسية في جلسة أمس

