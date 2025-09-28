قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المستشار حسين مدكور لـ صدى البلد: كل تنوع موجود في المحاكم يقابله قسم مماثل داخل هيئة قضايا الدولة
تعرف على أسعار الذهب الآن في مصر
القاهرة الإخبارية: هجوم روسيا على أوكرانيا يركز على العاصمة ويستهدف مجمعات سكنية
محافظ الجيزة يتابع أعمال تطوير محيط مطار سفنكس الدولي وطريق مصر– إسكندرية الصحراوي
الحرب في غزة تدفع ثلث زوجات جنود الاحتياط إلى التفكير في الطلاق
الإفتاء: يجوز شرعًا تسمية الأبناء بـ طه وياسين لأنها من أسماء النبي
5800 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب اليوم أعلى عيار
بالقانون.. غرامة يومية لـ ملاك العقارات حال إهمالهم صيانة المصاعد
الكنيست يبحث قانونًا لإعدام الأسرى الفلسطينيين.. ومرصد الأزهر يحذر: الاحتلال يتلاعب بحياتهم
المشاط: مبادرة «شباب بلد» نموذج للشراكات بين الحكومة والأمم المتحدة والقطاع الخاص
حكم قمة الأهلي والزمالك.. من هو سيزار سوتو جرادو؟
تنفيذ مليون و64 ألف وحدة.. موقف الوحدات السكنية سكن لكل المصريين
خطوات هامة للحفاظ على مصابيح السيارة؟

إبراهيم القادري

للحفاظ على مصابيح السيارة يجب الحافظ على نظافتها بشكل دوري، وذلك بجانب استبدل أي لمبات محترقة، ويجب اصلاح التلفيات الصغيرة بسرعة، وتجنب لمس سطح اللمبات عند التركيب، وتأكد من سلامة الأسلاك والتوصيلات .

بالاضافة إلي انه يجب الاحتفاظ بـ لمبات بديلة في السيارة، وينصح بتنظيف المصابيح بشكل منتظم وتجنب ركن السيارة تحت أشعة الشمس المباشرة لحمايتها من الاصفرار.

التنظيف المنتظم

امسح عدسات المصابيح بقطعة قماش ناعمة ومنظف لطيف لإزالة الأوساخ والغبار لانهم يقللون من شدة الإضاءة.

الاستبدال الفوري

قم بتغيير اللمبات المحترقة على الفور، وذلك لان ترك لمبة واحدة لا تعمل يقلل من الرؤية ويزيد من خطر الحوادث.

الفحص الدوري للمصابيح

افحص مصابيح السيارة الأمامية والخلفية بانتظام للتأكد من عدم وجود تلف أو تلف في اللمبات.

تخزين لمبات احتياطية

احصل على لمبات بديلة احتياطية مناسبة لسيارتك واحتفظ بها في السيارة للحالات الطارئة.

تجنب لمس اللمبات

عند تركيب لمبات يجب تجنب لمس سطحها المباشر باليد، لانه يمكن للزيوت أن تسبب سخونة الزجاج وتقلل من عمر اللمبة.

التحقق من التوصيلات

تأكد من فحص الأسلاك والتوصيلات الكهربائية بشكل دوري للتأكد من أنها في حالة جيدة.

الحماية من العوامل الجوية

قم بتنظيف المصابيح بانتظام ويفضل ركن السيارة في المرآب أو تحت مظلة لحمايتها من الأتربة وأشعة الشمس فوق البنفسجية التي تسبب الاصفرار وتلف المصباح.

إصلاح التلفيات

قم بإصلاح أي شقوق أو خدوش سطحية في زجاج المصابيح بسرعة باستخدام مواد مناسبة لضمان أفضل جودة للإضاءة علي الطريق .

الحفاظ على توجيه المصابيح

اطلب من الميكانيكي فحص المصابيح الأمامية والتأكد من توجيهها الصحيح، وذلك ضمن جدول صيانة السيارة .

استخدام منظفات مناسبة

استخدم منظفات عالية الجودة ومركبات تلميع لحماية المصابيح من الأوساخ والأكسدة. 

