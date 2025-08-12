محمد صبحي الأقرب للتواجد في حراسة مرمى الزمالك أمام المقاولون العرب ..تفاصيل

كشف الإعلامي أحمد حسن عن تواجد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محمد صبحي في حراسة مرمى الفريق خلال مباراته القادمة أمام نادي المقاولون العرب.

وكتب احمد حسن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "محمد صبحي هو الأقرب للتواجد في حراسة مرمى الزمالك أمام المقاولون العرب".

في سياق متصل يواصل مسئولو نادي الزمالك مساعيهم لتسويق عمر فرج، لاعب الفريق العائد من تجربة الإعارة مع نادي ديجرفورس السويدي، بعد انتهاء إعارته وعدم رغبة الجهاز الفني في الإبقاء عليه بالموسم الجديد.

وتتحرك إدارة القلعة البيضاء لعرض اللاعب على عدة أندية محلية وخارجية، بحثاً عن فرصة لإعارته والاستفادة مالياً من رحيله، خصوصاً أن اسمه مدرج بالفعل في قائمة الفريق المسجلة لدى اتحاد الكرة للموسم الجديد.

إعارة لتخفيف الضغط المالي

ويري الزمالك، أن إعارة عمر فرج تمثل خطوة ضرورية لتخفيف الأعباء المالية، خاصة أن النادي لم يسدد بعد قيمة الصفقة لناديه السابق.