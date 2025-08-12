إبراهيم عبد الجواد: من يقود هجوم الزمالك أمام المقاولون في الدوري.. تفاصيل

طرح الإعلامي إبراهيم عبد الجواد سؤالاً مثيرا بشأن قيادة هجوم الزمالك في مباراة المقاولون العرب المقبلة.

وكتب إبراهيم عبدالجواد:"من اللاعب الأنسب لقيادة هجوم الزمالك في مباراة المقاولون العرب المقبلة

(ناصر منسي - سيف الجزيري - عدي الدباغ - عمرو ناصر - أحمد شريف)".

و قال الإعلامي جمال الغندور إن الجهاز الفني للزمالك بقيادة يانيك فيريرا يدرس ضم أحمد شريف إلى قائمة الفريق للمباراة المقبلة أمام المقاولون العرب يوم السبت المقبل في الجولة الثانية من الدوري ، في ظل الأداء المميز الذي يقدمه اللاعب في التدريبات الأخيرة ورغبة الجهاز في منحه فرصة الظهور والمشاركة مع الفريق الأول بعد غيابه عن اللقاء الماضي أمام سيراميكا.



وأضاف خلال برنامج ستاد المحور :"ويولي المدير الفني أهمية كبيرة لتجهيز جميع العناصر، سواء الأساسيين أو الوافدين الجدد، لضمان جاهزيتهم الفنية والبدنية للمراحل المقبلة، خاصة مع ضغط المباريات وحاجة الفريق إلى تنويع الخيارات الهجومية والدفاعية لتحقيق النتائج الإيجابية والمنافسة على صدارة الدوري"٠