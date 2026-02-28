ريال سوسيداد يفوز على مايوركا بالدوري الإسباني

حقق فريق ريال سوسيداد الفوز على فريق ريال مايوركا بنتيجة 1-0، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب إيبيروستار ضمن منافسات الجولة 26 من بطولة الدوري الإسباني.

وسجل هدف سوسيداد اللاعب كارلوس سولير في الدقيقة 36 من انطلاق المباراة.

وبتلك النتيجة رفع ريال سوسيداد رصيده للنقطة 35 ليحتل المركز السابع بترتيب جدول الدوري الإسباني، بينما توقف رصيد ريال مايوركا عند النقطة 24 ليحتل المركز الـ18.

تشكيل الفريقين

أعلن مدربا فريقي ريال مايوركا وريال سوسيداد عن تشكيل فريقيهما خلال مواجهتهما على ملعب إيبيروستار ضمن منافسات الجولة 26 من بطولة الدوري الإسباني.

وجاء تشكيل مايوركا كالتالي:

حراسة المرمى: رومان

خط الدفاع: مافيو - فاليجينت - رابيو - موخيكا

خط الوسط: داردير - ماسكاريل - كوستا

خط الهجوم: فيرنانديز - موريكي - فيرجيلي

وجاء تشكيل ريال سوسيداد كالتالي:

حراسة المرمى: ريميرو

خط الدفاع: أرامبورو - زوبيلديا - كار - جوميز

خط الوسط: جويديس - جوروتشاتيجي - تورينتيس - زاخاريان

خط الهجوم: سولير - أوبارزابال