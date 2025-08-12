قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
12 نصيحة للطلاب المقبلين على امتحانات الدور الثاني 2025 للثانوية العامة
الإعدام لشخصين والمؤبد لشقيقتهما في قضية ثأر بأسيوط
مفتي الجمهورية: ارحموا أهل غزة والتاريخ سيُخلد موقف مصر من القضية الفلسطينية
رئيس العربية للتصنيع: تجديد ثقة القيادة السياسية وسام فخر يضاعف مسؤوليتنا تجاه وطننا
متاحة الآن | سكن لكل المصريين 7 فرص جديدة وتعديلات في المشروعات .. اعرف التفاصيل
مدبولي: تعاون مصري أردني لمواجهة تحديات القضية الفلسطينية
قمة مصرية – أوغندية في القاهرة.. شراكة أوسع وآفاق تعاون جديدة
تموين القاهرة: الأوكازيون ليس إجباريا.. ولا نتدخل في نسب الخصم
بعد إعلان بدء التقديم في أكتوبر.. المستفيدون من الوحدات البديلة للإيجار القديم
طب بالمرحلة الثالثة.. مفاجأة بتنسيق الشعبة العلمية نظام قديم
المفتي: غزة مرآة لنبض الفقه.. والذكاء الاصطناعي تحول لأداة قمع بيد الاحتلال
الوزير: ضم الصناعات المغذية للسيارات إلى قائمة الـ28 صناعة المستفيدة من الحزم الاستثمارية
ناقد: انطلاقة الدوري المصري باهتة.. والزمالك فاز لأنه احترم خصمه

إسراء صبري

انتقد وائل سامي، الناقد الرياضي، المستوى الفني للجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز، معتبرًا أن بداية الموسم لم تكن ممتعة رغم استعدادات الأندية الجيدة.

وقال سامي، خلال حواره مع ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن حمى البدايات أثرت على أداء الفرق، مضيفا: «لم أشاهد مباراة ممتعة في الجولة الأولى».

وأشار إلى أن الزمالك حقق الفوز على سيراميكا كليوباترا لأنه احترم المنافس منذ الدقيقة الأولى، ما مكّنه من حسم اللقاء في نهايته، لافتا إلى حالة الإفراط في الفرح بين جماهير الزمالك مقابل حالة من الحزن لدى جماهير الأهلي.

وعلق على جلوس محمد الشناوي على مقاعد البدلاء أمام مودرن سبورت، مؤكدًا أن الحارس «قائد بمعنى الكلمة» لدعمه زميله مصطفى شوبير وتوجيه اللاعبين داخل الملعب، كاشفا عن تلقيه عروضا مالية كبيرة من داخل وخارج مصر، بينها من بيراميدز، مع تردد أنباء عن اتصالات من الزمالك، إلا أن علاقته القوية بإدارة وجماهير الأهلي تجعل انتقاله للأبيض أمرا صعبا.

الدوري المصري الأهلي الزمالك مودرن سبورت

بـ بيضة واحدة.. طريقة عمل كوكيز الشكولاتة

طريقة تحضير سمك السلمون المشوي مع التتبيلة اللذيذة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجزر؟

بعد إعلان خطوبتها من كريستيانو.. 10 صور صادمة لـ جورجينا

