ناقد: انطلاقة الدوري المصري باهتة.. والزمالك فاز لأنه احترم خصمه

انتقد وائل سامي، الناقد الرياضي، المستوى الفني للجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز، معتبرًا أن بداية الموسم لم تكن ممتعة رغم استعدادات الأندية الجيدة.

وقال سامي، خلال حواره مع ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن حمى البدايات أثرت على أداء الفرق، مضيفا: «لم أشاهد مباراة ممتعة في الجولة الأولى».

وأشار إلى أن الزمالك حقق الفوز على سيراميكا كليوباترا لأنه احترم المنافس منذ الدقيقة الأولى، ما مكّنه من حسم اللقاء في نهايته، لافتا إلى حالة الإفراط في الفرح بين جماهير الزمالك مقابل حالة من الحزن لدى جماهير الأهلي.

وعلق على جلوس محمد الشناوي على مقاعد البدلاء أمام مودرن سبورت، مؤكدًا أن الحارس «قائد بمعنى الكلمة» لدعمه زميله مصطفى شوبير وتوجيه اللاعبين داخل الملعب، كاشفا عن تلقيه عروضا مالية كبيرة من داخل وخارج مصر، بينها من بيراميدز، مع تردد أنباء عن اتصالات من الزمالك، إلا أن علاقته القوية بإدارة وجماهير الأهلي تجعل انتقاله للأبيض أمرا صعبا.