وزير التجارة الأسبق ينعى علي المصيلحي: فقدنا مسؤولًا وطنيًا مخلصًا

نعى المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة الأسبق، ببالغ الحزن والأسى، الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية السابق، الذي وافته المنية بعد صراع مع المرض، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

وأعرب قابيل عن خالص تعازيه لأسرة الفقيد وللشعب المصري، مؤكدًا أن الدكتور علي المصيلحي كان نموذجًا للمسؤول الوطني المخلص، الذي قدم سنوات طويلة من العطاء في خدمة الوطن، وترك بصمات واضحة في تطوير منظومة التموين وتعزيز الأمن الغذائي.

وأضاف وزير التجارة والصناعة الأسبق أن المصيلحي جمع بين الرؤية الاستراتيجية والانضباط الإداري، ونجح في إدارة ملفات حساسة تمس حياة ملايين المواطنين، مؤكدًا أن مسيرته ستظل علامة بارزة في تاريخ العمل التنفيذي بمصر.

واختتم المهندس طارق قابيل نعيه بالدعاء للفقيد بأن يجزيه الله خير الجزاء على ما قدمه لوطنه، وأن يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.