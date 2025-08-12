قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الوزير: ضم الصناعات المغذية للسيارات إلى قائمة الـ28 صناعة المستفيدة من الحزم الاستثمارية
زلزال بقوة 6.5 درجة يضرب بابوا شرقي إندونيسيا
مدبولي يؤكد استعداد مصر لدعم الاستثمارات المشتركة ومشروعات الربط الكهربائي مع الأردن
وزير التجارة الأسبق ينعى علي المصيلحي: فقدنا مسؤولًا وطنيًا مخلصًا
انطلاق مؤتمر صناعة المفتي الرشيد
إطلاق اسم فهمي عمر على ورشة عمل لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي
مدبولي: الاستثمار في قدرات شبابنا هو الثروة الحقيقية لمصر
رابط الحصول على نتيجة تنسيق الجامعات المرحلة الثانية 2025
مفتي الجمهورية: الذكاء الاصطناعي يجب أن يكون أداة مساعدة للمفتي لا بديلاً عنه
غزة .. سبب مشكلات رئيس أركان جيش الاحتلال مع وزير دفاعه
رئيسا وزراء مصر والأردن يشهدان توقيع 10 وثائق في مجالات تخدم تعزيز التعاون الثنائي
شاكر محظور من مرتب آخر الشهر لـ 100 مليون جنيه غسيل وكسب غير مشروع
اقتصاد

وزير التجارة الأسبق ينعى علي المصيلحي: فقدنا مسؤولًا وطنيًا مخلصًا

ولاء عبد الكريم

 نعى المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة الأسبق، ببالغ الحزن والأسى،  الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية السابق، الذي وافته المنية بعد صراع مع المرض، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

وأعرب قابيل عن خالص تعازيه لأسرة الفقيد وللشعب المصري، مؤكدًا أن الدكتور علي المصيلحي كان نموذجًا للمسؤول الوطني المخلص، الذي قدم سنوات طويلة من العطاء في خدمة الوطن، وترك بصمات واضحة في تطوير منظومة التموين وتعزيز الأمن الغذائي.

وأضاف وزير التجارة والصناعة الأسبق أن المصيلحي جمع بين الرؤية الاستراتيجية والانضباط الإداري، ونجح في إدارة ملفات حساسة تمس حياة ملايين المواطنين، مؤكدًا أن مسيرته ستظل علامة بارزة في تاريخ العمل التنفيذي بمصر.

واختتم المهندس طارق قابيل نعيه بالدعاء للفقيد بأن يجزيه الله خير الجزاء على ما قدمه لوطنه، وأن يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.

على المصيلحى وزير التموين وفاة على المصيلحى

