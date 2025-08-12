جيش الاحتلال يكثّف غاراته ويستهدف منازل المدنيين في غزة بشكل مباشر

أكد يوسف أبو كويك، مراسل القاهرة الإخبارية من قطاع غزة، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي صعّد من عملياته العسكرية خلال الساعات الماضية، حيث شهدت الأحياء الجنوبية والشرقية من مدينة غزة، وخاصة حي الزيتون وحي الصبرة، قصفًا مدفعيًا وجويًا مكثفًا استهدف منازل المدنيين بشكل مباشر، ما أسفر عن استشهاد 48 فلسطينيًا حتى الآن، بينهم أطفال وعائلات بأكملها لا تزال تحت الأنقاض.

طائرات مسيّرة تضرب التجمعات السكنية

وأضاف المراسل أن الطائرات المسيرة الإسرائيلية شاركت بكثافة في القصف، حيث نفذت ضربات إضافية طالت تجمعات سكنية ومناطق مدنية، وأسفرت عن سقوط شهداء جدد بينهم أطفال ونساء، وسط عجز فرق الإنقاذ عن الوصول إلى بعض المناطق بسبب شدة القصف المستمر.

كارثة إنسانية: نقص غذاء ومساعدات لا تصل

على الصعيد الإنساني، أوضح أبو كويك أن الأوضاع تتدهور بسرعة في ظل الحصار المتواصل، وانقطاع المساعدات، وارتفاع أسعار السلع الأساسية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن وفاة خمسة أطفال نتيجة سوء التغذية والظروف المعيشية القاسية، في وقت تبقى المساعدات الإنسانية غير كافية ولا تصل إلى مستحقيها.