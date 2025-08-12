المفوضية الأوروبية: الوضع في غزة كارثي والمساعدات الإنسانية غير كافية

أعلنت المفوضية الأوروبية، في تصريح عاجل نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الوضع الإنساني في قطاع غزة بلغ مرحلة كارثية، مشددة على ضرورة إدخال مزيد من المساعدات بشكل فوري وعاجل.

نقص حاد في الغذاء والدواء

وأكدت المفوضية أن الاحتياجات الإنسانية تتزايد بوتيرة غير مسبوقة، في ظل نقص حاد في المواد الغذائية، والأدوية، والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى الدمار الكبير في البنية التحتية ومراكز الإيواء، مما يجعل حياة مئات الآلاف من المدنيين مهددة.

دعوة لفتح المعابر دون تأخير

وشددت المفوضية على أهمية فتح المعابر بشكل كامل ومنتظم، للسماح بتدفق المساعدات الدولية إلى داخل غزة دون عوائق، داعية جميع الأطراف إلى تحييد العمل الإنساني عن أي اعتبارات سياسية أو عسكرية.