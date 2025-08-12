فيفا يثير الجدل بعد قرار عدم معاقبة لويس إنريكي على اعتدائه في نهائي كأس العالم للأندية

كشف تقرير نشرته صحيفة "ليكيب" الفرنسية عن قرار مفاجئ ومثير للجدل من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن مدرب باريس سان جيرمان، لويس إنريكي.

رغم إدانة المدرب الإسباني بالاعتداء على جواو بيدرو، مهاجم تشيلسي، عقب مباراة الفريقين في نهائي كأس العالم للأندية، لم يُفرض عليه أي عقوبة تأديبية أو إجراء رسمي من قبل الفيفا حتى الآن.

صورة إنريكي المتناقضة وتأثير القرار

وصفت الصحيفة تصرف إنريكي بأنه "صادم للرأي العام"، مشيرة إلى التناقض الواضح بين هذه الواقعة والصورة التي بناها المدرب منذ توليه مهمة قيادة باريس سان جيرمان في 2023، حيث ظهر كشخصية حماسية ومندفعة، لكنه في الوقت ذاته يحاول الحفاظ على روح رياضية عالية بتجنب الاحتكاكات المباشرة مع المنافسين أو تحميل التوتر للاعبيه.

غياب الإجراءات الرسمية وأسباب القرار

أوضحت "ليكيب" أن مرور أكثر من شهر على الواقعة لم يشهد أي استجواب أو توجيه أي إجراء تأديبي ضد إنريكي من جانب الاتحاد الدولي.

وأكد الفيفا في تصريحاته للصحيفة عدم اتخاذ أي إجراءات قبل مباراة السوبر الأوروبي المرتقبة أمام توتنهام، مما أثار تساؤلات حول أسباب هذا التجاهل.

ردود الفعل والتوقعات المستقبلية

اعتبرت الصحيفة هذا القرار "مثيرًا للشكوك" ودعت إلى التعامل بحذر مع قرارات الفيفا في المستقبل، مشيرة إلى ضرورة وضوح المعايير التي تعتمدها الاتحادات الرياضية في التعامل مع الحوادث المماثلة.