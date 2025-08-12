قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سيارتها انقلبت.. الحماية المدنية بالقاهرة تنقذ سيدة محتجزة على طريق السويس
بعد نقاش مع نظيره الوغندي.. الرئيس السيسي: توافقنا على أهمية المياه والتنمية بشرط عدم الإضرار بحصة مصر
مفتي الجمهورية يفتتح المؤتمر العالمي العاشر للإفتاء: «ارحموا عجز أهل غزة» ودعوة لإنسانية ضمير العالم وتحذير من استغلال الذكاء الاصطناعي في العدوان على فلسطين
بعد لقاء وائل عبد العزيز مع صدى البلد.. ياسمين عبد العزيز وشقيقها يتصدران تريند جوجل
الداخلية تكشف تفاصيل القبض على البلوجر لوليتا.. صور
مطلوب مدير.. وظيفة شاغرة في صندوق الإسكان الإجتماعي| الشروط وطريقة التقديم
كامل الوزير: العمل على مدار الساعة لتحقيق مستوى نظافة متميز بكافة القطارات والمحطات
لن نغض الطرف عن حقوقنا المائية .. نص كلمة الرئيس السيسي مع نظيره الأوغندي| فيديو وصور
حرب نووية.. قائد الجيش الباكستاني: سندمر نصف العالم إذا واجهنا تهديدًا وجوديا
سيدة تطرق أبواب الشقق بحوزتها آلة حادة.. الداخلية تكشف الحقيقة
تفاصيل سقوط التيك توكر أم ملك.. تواجه اتهامات بنشر الفسق والفجور
تجديد الثقة في المهندس محمد عامر رئيسًا لهيئة سكك حديد مصر لمدة عام
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فيفا يثير الجدل بعد قرار عدم معاقبة لويس إنريكي على اعتدائه في نهائي كأس العالم للأندية

إنريكي
إنريكي
إسلام مقلد

كشف تقرير نشرته صحيفة "ليكيب" الفرنسية عن قرار مفاجئ ومثير للجدل من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن مدرب باريس سان جيرمان، لويس إنريكي.

رغم إدانة المدرب الإسباني بالاعتداء على جواو بيدرو، مهاجم تشيلسي، عقب مباراة الفريقين في نهائي كأس العالم للأندية، لم يُفرض عليه أي عقوبة تأديبية أو إجراء رسمي من قبل الفيفا حتى الآن.

صورة إنريكي المتناقضة وتأثير القرار

وصفت الصحيفة تصرف إنريكي بأنه "صادم للرأي العام"، مشيرة إلى التناقض الواضح بين هذه الواقعة والصورة التي بناها المدرب منذ توليه مهمة قيادة باريس سان جيرمان في 2023، حيث ظهر كشخصية حماسية ومندفعة، لكنه في الوقت ذاته يحاول الحفاظ على روح رياضية عالية بتجنب الاحتكاكات المباشرة مع المنافسين أو تحميل التوتر للاعبيه.

غياب الإجراءات الرسمية وأسباب القرار

أوضحت "ليكيب" أن مرور أكثر من شهر على الواقعة لم يشهد أي استجواب أو توجيه أي إجراء تأديبي ضد إنريكي من جانب الاتحاد الدولي.

وأكد الفيفا في تصريحاته للصحيفة عدم اتخاذ أي إجراءات قبل مباراة السوبر الأوروبي المرتقبة أمام توتنهام، مما أثار تساؤلات حول أسباب هذا التجاهل.

ردود الفعل والتوقعات المستقبلية

اعتبرت الصحيفة هذا القرار "مثيرًا للشكوك" ودعت إلى التعامل بحذر مع قرارات الفيفا في المستقبل، مشيرة إلى ضرورة وضوح المعايير التي تعتمدها الاتحادات الرياضية في التعامل مع الحوادث المماثلة.

