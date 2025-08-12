قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رونالدو يطلب يد جورجينا رسميا .. قصة بدأت صدفة
سيارتها انقلبت.. الحماية المدنية بالقاهرة تنقذ سيدة محتجزة على طريق السويس
بعد نقاش مع نظيره الوغندي.. الرئيس السيسي: توافقنا على أهمية المياه والتنمية بشرط عدم الإضرار بحصة مصر
مفتي الجمهورية يفتتح المؤتمر العالمي العاشر للإفتاء: «ارحموا عجز أهل غزة» ودعوة لإنسانية ضمير العالم وتحذير من استغلال الذكاء الاصطناعي في العدوان على فلسطين
بعد لقاء وائل عبد العزيز مع صدى البلد.. ياسمين عبد العزيز وشقيقها يتصدران تريند جوجل
الداخلية تكشف تفاصيل القبض على البلوجر لوليتا.. صور
مطلوب مدير.. وظيفة شاغرة في صندوق الإسكان الإجتماعي| الشروط وطريقة التقديم
كامل الوزير: العمل على مدار الساعة لتحقيق مستوى نظافة متميز بكافة القطارات والمحطات
لن نغض الطرف عن حقوقنا المائية .. نص كلمة الرئيس السيسي مع نظيره الأوغندي| فيديو وصور
حرب نووية.. قائد الجيش الباكستاني: سندمر نصف العالم إذا واجهنا تهديدًا وجوديا
سيدة تطرق أبواب الشقق بحوزتها آلة حادة.. الداخلية تكشف الحقيقة
رياضة

مصر تحصد ميدالية تاريخية في الكونغ فو بدورة الألعاب العالمية

منتخب مصر للكونغ فو
منتخب مصر للكونغ فو
القسم الرياضي

حققت منة الله محمد لاعبة المنتخب المصري للووشو كونغ فو إنجازًا تاريخيًا غير مسبوق في تاريخ مشاركات الفراعنة في دورة الألعاب العالمية.

وحصدت منة الله الميدالية البرونزية متفوقة على لاعبة دولة برمودا في منافسات تحديد المركز الثالث والرابع بالدورة التي تحتضنها الصين خلال الفترة من 7 إلى 17 أغسطس في مدينة تشنجدو.

أظهرت منة الله شجاعة كبيرة وأداءً قويًا أمام منافسة من أقوى لاعبات العالم، واستطاعت أن تنافسها نقطة بنقطة حتى اللحظات الأخيرة، ومن ثم تمكنت من رفع علم مصر عاليًا على منصة التتويج.

من جانبه، هنأ المحاسب شريف مصطفى رئيس الاتحاد المصري والعربي والإفريقي نائب رئيس الاتحاد الدولي للووشو كونغ فو، منة الله، على إنجازها وظفرها بالميدالية البرونزية، مؤكدًا أنها اجتهدت في المنافسات حتى توج الله مجهودها بحصد الميدالية.

قال شريف مصطفى، إنه كان واثقا من تحقيق لاعبي الفراعنة إنجازًا يرفعون من خلاله علم مصر على منصات التتويج في دورة الألعاب، حيث تم الاستعداد الفني والبدني على أعلى مستوى إلى جانب توفير كل الإمكانيات للاعبين ليكونوا جاهزين للمنافسة على الذهب.

أكد شريف مصطفى، أنه يهدي هذا الفوز لمصر والقيادة السياسية، نتيجة الدعم الكبير الذي يلقاه اتحاد الكونغ فو وسائر الاتحادات الرياضية وهو ما كان له عظيم الأثر في المنافسة عالميا وتحقيق الميداليات.

شدد على أن لاعب منتخب مصر الحسيني وهدان ينافس على الميدالية الذهبية وفرصته قوية للتتويج بها، معبرًا عن سعادته بأداء الفراعنة وصعودهم لمنصات التتويج لأول مرة في دورة الألعاب العالمية.

تضم البعثة اللاعبة منة الله محمد في منافسات وزن 70 كجم واللاعب الحسين وهدان في منافسات وزن 85 كجم، فيما يرأس البعثة الرائد أحمد عبد الواحد عضو مجلس إدارة الاتحاد ويقود الفريق فنيًا الكابتن رامي كامل.

يدير منافسات الووشو كونغ فو في دورة الألعاب العالمية بالصين المحاسب شريف مصطفى، رئيس الاتحاد المصري والعربي والإفريقي نائب رئيس الاتحاد الدولي للووشو كونغ فو، ليصبح بذلك أول مصري وعربي يتواجد في هذا المنصب.

منتخب مصر دورة الألعاب العالمية الكونغ فو منتخب الكونغ فو منتخب مصر للكونغ فو

