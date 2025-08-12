قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رونالدو يطلب يد جورجينا رسميا .. قصة بدأت صدفة
سيارتها انقلبت.. الحماية المدنية بالقاهرة تنقذ سيدة محتجزة على طريق السويس
بعد نقاش مع نظيره الوغندي.. الرئيس السيسي: توافقنا على أهمية المياه والتنمية بشرط عدم الإضرار بحصة مصر
مفتي الجمهورية يفتتح المؤتمر العالمي العاشر للإفتاء: «ارحموا عجز أهل غزة» ودعوة لإنسانية ضمير العالم وتحذير من استغلال الذكاء الاصطناعي في العدوان على فلسطين
بعد لقاء وائل عبد العزيز مع صدى البلد.. ياسمين عبد العزيز وشقيقها يتصدران تريند جوجل
الداخلية تكشف تفاصيل القبض على البلوجر لوليتا.. صور
مطلوب مدير.. وظيفة شاغرة في صندوق الإسكان الإجتماعي| الشروط وطريقة التقديم
كامل الوزير: العمل على مدار الساعة لتحقيق مستوى نظافة متميز بكافة القطارات والمحطات
لن نغض الطرف عن حقوقنا المائية .. نص كلمة الرئيس السيسي مع نظيره الأوغندي| فيديو وصور
حرب نووية.. قائد الجيش الباكستاني: سندمر نصف العالم إذا واجهنا تهديدًا وجوديا
سيدة تطرق أبواب الشقق بحوزتها آلة حادة.. الداخلية تكشف الحقيقة
حوادث

تفاصيل سقوط التيك توكر أم ملك.. تواجه اتهامات بنشر الفسق والفجور

إسلام دياب

تمكنت الأجهزة الأمنية، اليوم الثلاثاء، من القبض على التيك توكر أم ملك، لاتهامها بنشر الفسق والفجور، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وتم إخطار الجهات المختصة لتولي التحقيق. 

البرنسيسة نوجا

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على البرنسيسة نوجا، على خلفية اتهامها بصناعة محتوى هابط والترويج للفسق وخدش الحياء العام، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وتم إخطار النيابة العامة لتولي التحقيق.

على جانب آخر، أمرت جهات التحقيق بحجز التيك توكر «بسمة»، لاتهامها بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واستخدام تلك المنصات بشكل مسيء يخالف القوانين والآداب العامة.

بسمة.. ملكة جمال العشوائيات

تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على التيك توكر المعروفة باسم «بسمة»، لاتهامها بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واستخدام تلك المنصات بشكل مسيء يخالف القوانين والآداب العامة.

وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها، وإحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانع محتوى لقيامه بنشر مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى أثناء قيامه برسم "أوشام" على أجساد بعض السيدات بصورة خادشة للحياء.

جاء ذلك فى إطار ورود عدد من البلاغات ضد صانع محتوى لقيامه بنشر مقاطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى أثناء قيامه برسم "أوشام" على أجساد بعض السيدات بصورة خادشة للحياء.

تم ضبط المذكور عقب تقنين الإجراءات وتبين أنه مقيم بالقاهرة وبحوزته هاتف محمول ، "لاب توب" بفحصهما تبين إحتوائهما على عدد من مقاطع الفيديو المشار إليها - الأدوات والخامات المستخدمة فى الرسم "غير مصرح بإستخدامها من الجهات المعنية") ، وبمواجهته إعترف بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحته بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

الأجهزة الأمنية التيك توكر التيك توكر أم ملك أم ملك نشر الفسق والفجور

