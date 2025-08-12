موعد عرض فيلم "شقو" على منصة watch it

كشفت منصة watch it عن موعد عرض فيلم “شقو” يوم الخميس المقبل بتاريخ ١٤ اغسطس وذلك بعد ان حقق ايرادت ضخمة فى دور العرض السينمائية وقت طرحه.

وروج الحساب الرسمي لمنصة “watch it” عبر موقع انستجرام وجاء بتعليق: “أنا والشقو حملة فى حد ذاتنا” .. شقو يعرض يوم الخميس ١٤ أغسطس على watch it".

فيلم “شقو”

وفيلم شقو مستوحى من رواية أمير اللصوص لـ تشاك هوجان، وتدور أحداثه فى إطار أكشن تشويقي رومانسى كوميدى عن مجموعة من الأصدقاء خارجين عن القانون يمارسون أعمالاً إجرامية ومشبوهة بمساعدة عدد من الشخصيات الأخرى داخل الفيلم.

أبطال فيلم شقو

وفيلم «شقو» من بطولة عمرو يوسف ودينا الشربيني في سادس تعاون بينهما بعد أن قدما معا مسلسل «عشم إبليس» ضمن موسم دراما رمضان 2017 وفيلم «كدبة كل يوم» ومسلسل «المواطن إكس» ومسلسل «طرف تالت» وفيلم «هيبتا».

ويشاركهما البطولة يسرا وأمينة خليل ومحمد ممدوح ووليد فواز وعباس أبو الحسن ومحمد جمعة من تأليف وسام صبري وإنتاج أحمد السبكى وإخراج كريم السبكي.

فيلم شقو ٢

واعلن عمرو يوسف خلال الفترة الماضية عن التحضير إلى الجزء الثانى من فيلمه “شقو” وذلك بعد نجاح الجزء الأولى وتحقيقه إيرادات ضخمة.