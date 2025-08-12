قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مفتي الجمهورية لـ نظيره بالقدس: علاقة مصر وفلسطين يحكمها رحم العلم والجوار
رسالة عاجلة لـ الضرائب بشأن الإعفاء الكامل من الغرامات | تفاصيل
أمينة النقاش لـ صدى البلد : مناقشة وجود حلول عقلانية لقانون الإيجار القديم على أولوياتي
مباراة مجنونة.. منتخب الناشئين يتعادل مع الدنمارك ويتأهل لربع نهائي مونديال اليد
أحمد موسى: إسرائيل دمرت الجيش السوري.. والشرع لا يستطيع إنشاء قاعدة عسكرية واحدة
صرصار يقتحم حفل جنيفر لوبيز .. ورد فعلها يصدم الجمهور
زاهي حواس عن افتتاح المتحف المصري الكبير: هيبقى حفل أسطوري يستناه العالم
طرد نائبة من برلمان نيوزيلندا بسبب حديثها عن فلسطين.. ماذا قالت؟
تأهل مصر برفقة الدنمارك إلى ربع نهائي مونديال اليد
رئيس أوغندا: أشكر الرئيس السيسي على إمداد بلادي بالأمصال
وزير سابق: الإخوان يخدمون في الجيش والشرطة الإسرائيلية
الهلال الأحمر يكشف خطة مصر لاستكمال دعم الشعب الفلسطيني
برلمان

النائب ياسر عبد المقصود: حزب الجبهة الوطنية أحدث زخم حقيقي في الحياة السياسية

حسن رضوان

أشاد النائب ياسر عبد المقصود، الفائز بمقعد القائمة الوطنية عن حزب الجبهة الوطنية في انتخابات مجلس الشيوخ على قطاع القاهرة، بحجم المشاركة الكبيرة التي شهدتها انتخابات مجلس الشيوخ، معتبرًا أنها رسالة واضحة على التفاف الشعب حول قيادته السياسية وتجديد الدعم لخطط الدولة في مسيرة البناء والتنمية.

وأكد عبد المقصود أن هذه المشاركة تعكس وعي المواطن المصري وإيمانه بأهمية دوره في رسم ملامح المستقبل، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك كل المقومات التي تؤهلها لتكون من أقوى الاقتصاديات في المنطقة.

وثمن "عبد المقصود" تجربة حزب الجبهة الوطنية في الحياة السياسية، مؤكدًا أنه نجح في إحداث زخم حقيقي على الساحة السياسية من خلال طرح رؤى وطنية واضحة وتبني قضايا تهم المواطن، وهو ما انعكس بقوة على نتائج أول تجربة انتخابية له.


ووجّه "عبد المقصود" الشكر لقيادات الحزب على ثقتهم في قدراته ودعمهم له، ودفعه لخوض انتخابات مجلس الشيوخ 2025، معتبرًا أن هذا الدعم حافز قوي لبذل مزيد من الجهد لخدمة الوطن والمواطنين.


وأوضح عبد المقصود، أن رؤيته للعمل البرلماني ترتكز على تمكين الشباب ورواد الأعمال، وتيسير إجراءات تأسيس المشروعات الصغيرة، باعتبارها العمود الفقري لأي اقتصاد، والمحرك الرئيسي للابتكار وتحفيز الاستثمار.

وقال: "أؤمن أن دعمهم هو أساس بناء اقتصاد قوي يوفّر فرص عمل حقيقية وينهض بالمجتمع، وأتعهد بالعمل داخل المجلس من أجل تعزيز البيئة التشريعية التي تُيسر الإجراءات وتُحفّز الاستثمار في القطاعات الواعدة".

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن أولوياته البرلمانية تشمل السعي لدعم صناعة الدواء المحلي، وتحسين الخدمات الصحية، وتوسيع مظلة التأمين الصحي، مؤكدًا أن رؤيته "تضع المواطن أولًا... لبناء مستقبل أفضل وضمان حياة كريمة".

