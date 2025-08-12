مفتي الجمهورية يبحث مع إمام الجمعية الإسلامية بفنلندا تعزيز التعاون

عقد الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، لقاءً ثنائيًّا مع الدكتور راميل بيلياييف إمام وخطيب الجمعية الإسلامية في فنلندا، وذلك على هامش مؤتمر الإفتاء العالمي العاشر المنعقد تحت عنوان: "صناعة المفتي الرشيد في عصر الذكاء الاصطناعي".

وعبَّر مفتي فنلندا عن شكره وتقديره للدعوة الكريمة للمشاركة في هذا الحدث الهام، مشيرًا إلى أنها المرة الأولى التي يشارك فيها في المؤتمر، ومؤكدًا أن الموضوعات التي طُرحت أضافت له الكثير من المعرفة والخبرة.

المفتي: نرحب بالتعاون مع كل جهة تخدم قضايا المسلمين

من جانبه، رحَّب المفتي بالضيف الكريم، مؤكدًا أن دار الإفتاء المصرية ترحِّب بالتعاون مع كل جهة تسعى للتواصل والعمل المشترك في خدمة قضايا المسلمين، مشددًا على أن رسالة الدار ليست للمصريين فقط، بل للعالم كله؛ حيث تنطلق من رؤية عالمية تهدف إلى دعم الاعتدال ومكافحة الفكر المتطرف وخطاب الكراهية، بما في ذلك ظاهرة الإسلاموفوبيا.

وخلال اللقاء، عبّر مفتي فنلندا عن رغبته في زيارة دار الإفتاء المصرية، والاستفادة من خبراتها في مجال الإفتاء وتدريب الكوادر.

كما أبدى فضيلة المفتي استعداد الدار للتعاون في ترجمة بعض الإصدارات العلمية إلى اللغة الفنلندية، وتقديم الدعم اللازم في مجال إعداد المفتين، وتوحيد الجهود لخدمة المسلمين في فنلندا، وتعزيز حضورهم الإيجابي في مجتمعاتهم.