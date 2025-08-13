قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحقيقات وملفات

937 ألف سائح روسي زاروا مصر خلال النصف الأول من 2025 بزيادة 40%

عصام علي، الخبير السياحي ومساعد رئيس غرفة المنشآت السياحية بالبحر الأحمر
عصام علي، الخبير السياحي ومساعد رئيس غرفة المنشآت السياحية بالبحر الأحمر
ابراهيم جادالله

أظهرت إحصائيات رسمية صادرة عن دائرة الحدود التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، أن مصر استقبلت 937,044 سائحًا روسيًا خلال النصف الأول من عام 2025، محققة زيادة قدرها 40.5% في التدفقات السياحية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وقال عصام علي، الخبير السياحي ومساعد رئيس غرفة المنشآت السياحية بالبحر الأحمر، إن إجمالي رحلات الروس إلى الخارج في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري بلغ 13 مليونًا و659 ألفًا و132 رحلة، بزيادة 7.8% عن نفس الفترة في 2024، مشيرًا إلى أن أكثر من 93% من هذه الرحلات كانت إلى عشر دول فقط.

وتصدرت تركيا قائمة الوجهات المفضلة للسياح الروس بنسبة تقارب 19% من إجمالي المسافرين، حيث بلغ عدد زياراتهم إليها 2,609,609 زيارة، بينما جاءت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية بـ 1,144,338 زيارة، تلتها الصين في المرتبة الثالثة بـ 1,041,171 زيارة، ثم تايلاند رابعًا بـ 1,034,759 زيارة.

واحتلت مصر المركز الخامس بين الوجهات السياحية الأكثر جذبًا للروس، تليها أبخازيا التي استقبلت 665 ألف سائح روسي، نصفهم تقريبًا في رحلات ليوم واحد. كما شملت قائمة الوجهات العشر الأكثر شعبية فيتنام، وجزر المالديف، وإندونيسيا، وسريلانكا، وكوريا الجنوبية.

وأشار علي، إلى أن هذه الأرقام تعكس تنامي جاذبية المقصد السياحي المصري، خاصة مع تحسن البنية التحتية السياحية وتنوع المنتج السياحي، ما يعزز فرص زيادة التدفقات السياحية من السوق الروسي خلال الفترة المقبلة.

البحر الأحمر الغردقة الخبير السياحي مدينة الغردقة الوجهات السياحية

لماذا ينصح الأطباء بالحجامة؟ اكتشف فوائدها

سر رش سيارات الفورمولا 1 بالطلاء الأخضر أثناء الاختبار

لعدم وجود زباين.. مطعم تسلا في ورطة بعد أيام من افتتاحه

ما العلاقة بين فقر الدم وتساقط الشعر لدى السيدات؟

