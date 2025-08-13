قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أول تعليق من الحكومة على اتفاقية الغاز مع إسرائيل.. فيديو
مدبولي: الأسعار في تحسن عن العام الماضي ووارد يكون هناك خفض آخر طبقا للظروف
تركي آل الشيخ ردًا على متابع: أنا بدوي.. وأجدادي سطروا التاريخ
رئيس النيابة الإدارية: محكمة النقض قمة الهرم في إرساء المبادئ القانونية
الحكومة تعلن بدء تلقي طلبات المستأجرين للحصول على وحدات بديلة
الحكومة تعلن قرارات جديدة بشأن تطبيق قانون الإيجار القديم
الرئيس السيسي يطالب بوضع خارطة طريق واضحة لتطوير الإعلام المصري
رئيس الغرف التجارية يدعو القطاع الخاص لتخفيض هامش الربح بالتعاون مع الحكومة
رئيس الوزراء يشارك في جنازة علي مصيلحي وزير التموين السابق بمسجد الشرطة
نقابة الصحفيين تعلن نتيجة لجنة المشتغلين
مدبولي: زيادة الاحتياطي الأجنبي ليس مدفوعا بأموال ساخنة بل باقتصاد حقيقي
رئيس الوزراء: استقرار السلع وتوافر العملة الصعبة وتعافي قوي للاقتصاد المصري
مرأة ومنوعات

اللاصقات الجلدية لمنع الحمل.. معلومات تغير تفكيرك

نهى هجرس

لصقة منع الحمل هي  لاصقة صغيرة تشبه الضمادة المربعة، عند استخدامها بشكل صحيح، تكون الرقعة فعالة في منع الحمل بنسبة تزيد عن 99%.

في الاستخدام الفعلي في العالم الواقعي، يحدث الحمل على الأقل 8 من كل 100 امرأة سنويًا بسبب نسيانهن تغيير اللاصقة (فعالية بنسبة 92%).

توضع على الجلد لمنع الحمل، لكنه لا يحمي من الأمراض المنقولة جنسيًا

كيف تعمل لاصقة منع الحمل

تحتوي اللاصقة على نفس الهرمونات الموجودة في حبوب منع الحمل المركبة وتعمل بنفس الطريقة.

تمنع الرقعة الحمل عن طريق إطلاق الهرمونات التي:

يمنعك من إطلاق البويضة (التبويض)

يجعل من الصعب على الحيوانات المنوية الوصول إلى البويضة

يؤدي إلى ترقيق بطانة الرحم، وبالتالي تقل احتمالية التصاق البويضة بها

كيفية استخدام لاصقة منع الحمل

يمكنكِ استخدام لصقة منع الحمل على معظم مناطق جسمكِ، يجب أن تكون منطقة الجلد نظيفة وجافة وخالية من الشعر، على سبيل المثال، ساقكِ أو ذراعكِ أو ظهركِ.

ضعي اللاصقة الأولى وارتديها لمدة ٧ أيام. في اليوم الثامن، غيّري اللاصقة إلى أخرى جديدة، كرري ذلك لمدة ٣ أسابيع، ثم ارتاحي لمدة أسبوع.

بعد مرور سبعة أيام دون استخدام اللصقة، ضعي لصقة جديدة وابدئي دورة الأربعة أسابيع مجددًا، ابدئي دورتكِ الجديدة حتى لو استمر النزيف.

لا يجب عليك لصق لاصقة منع الحمل على:

الجلد المؤلم أو المتهيج
في أي مكان قد يتعرض للفرك بسبب الملابس الضيقة

عند البدء في استخدام اللاصقة لأول مرة، يمكنك تغيير الموضع في كل مرة تستخدم فيها لاصقة جديدة لتقليل خطر التهيج.
 

