اللاصقات الجلدية لمنع الحمل.. معلومات تغير تفكيرك

لصقة منع الحمل هي لاصقة صغيرة تشبه الضمادة المربعة، عند استخدامها بشكل صحيح، تكون الرقعة فعالة في منع الحمل بنسبة تزيد عن 99%.

في الاستخدام الفعلي في العالم الواقعي، يحدث الحمل على الأقل 8 من كل 100 امرأة سنويًا بسبب نسيانهن تغيير اللاصقة (فعالية بنسبة 92%).

توضع على الجلد لمنع الحمل، لكنه لا يحمي من الأمراض المنقولة جنسيًا

كيف تعمل لاصقة منع الحمل

تحتوي اللاصقة على نفس الهرمونات الموجودة في حبوب منع الحمل المركبة وتعمل بنفس الطريقة.

تمنع الرقعة الحمل عن طريق إطلاق الهرمونات التي:

يمنعك من إطلاق البويضة (التبويض)

يجعل من الصعب على الحيوانات المنوية الوصول إلى البويضة

يؤدي إلى ترقيق بطانة الرحم، وبالتالي تقل احتمالية التصاق البويضة بها

كيفية استخدام لاصقة منع الحمل

يمكنكِ استخدام لصقة منع الحمل على معظم مناطق جسمكِ، يجب أن تكون منطقة الجلد نظيفة وجافة وخالية من الشعر، على سبيل المثال، ساقكِ أو ذراعكِ أو ظهركِ.

ضعي اللاصقة الأولى وارتديها لمدة ٧ أيام. في اليوم الثامن، غيّري اللاصقة إلى أخرى جديدة، كرري ذلك لمدة ٣ أسابيع، ثم ارتاحي لمدة أسبوع.

بعد مرور سبعة أيام دون استخدام اللصقة، ضعي لصقة جديدة وابدئي دورة الأربعة أسابيع مجددًا، ابدئي دورتكِ الجديدة حتى لو استمر النزيف.

لا يجب عليك لصق لاصقة منع الحمل على:

الجلد المؤلم أو المتهيج

في أي مكان قد يتعرض للفرك بسبب الملابس الضيقة



عند البدء في استخدام اللاصقة لأول مرة، يمكنك تغيير الموضع في كل مرة تستخدم فيها لاصقة جديدة لتقليل خطر التهيج.

