الحكومة تتحرك لحسم ملف الإيجار القديم.. لجان ميدانية لتقسيم المناطق السكنية
مصطفى بكري ينعى صنع الله إبراهيم: رحل بعد مسيرة طويلة من العطاء
وزير الاستثمار: مستهدفات لمضاعفة التبادل التجاري مع كوت ديفوار وتطوير الشراكات في الطاقة والتعدين
تعطل دخول مساعدات غزة لساعات بسبب تعنت الاحتلال
القبض علي شبكة دعـ.ـارة داخل ناد صحي بالعجوزة
وزير التعليم العالي: معرض أخبار اليوم منصة فريدة تجمع الجامعات والمعاهد في مكان واحد
عبد العاطي: معبر رفح مفتوح ومصر تتحرك دبلوماسيًا لحماية غزة واستقرار الإقليم
مفتي جنوب أفريقيا: أعتز بانتمائي للأزهر الشريف وتدريبي في دار الإفتاء المصرية
أيمن عاشور: البرامج الجامعية الجديدة مؤهلة بقوة لسوق العمل المحلي والدولي
الحماية المدنية تخمد حريق سيارة محملة بمواد كيميائية في قصر النيل
تركيا : سياسات إسرائيل التوسعية تمتد إلى سوريا وتثير الفوضى
الدولار يتعثر عالميًا.. هبوط حاد وتقلبات تضرب سوق العملات الأجنبية
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
محافظ المنوفية يتابع إنشاء مدرسة مصر المتكاملة للغات باستثمارات 40 مليون جنيه

مروة فاضل

أجرى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جولة ميدانية موسعة لمتابعة الموقف التنفيذي وحجم الأعمال المنفذة على أرض الواقع لعدد من المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها وتقديم الدعم والتيسيرات اللازمة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، رافقه خلالها المهندسة وفاء صبحى مدير عام هيئة الأبنية التعليمية  ، الأستاذ سيد شعبان رئيس حي غرب شبين الكوم. 

بدأت الجولة بشبين الكوم ، حيث تفقد محافظ المنوفية أعمال إنشاءات مدرسة مصر المتكاملة للغات الجديدة بنطاق حي غرب شبين الكوم باستثمارات 40 مليون جنيه على مساحة 2490م2 بإجمالي 28 فصل دراسي تضم مرحلة رياض الأطفال حتى مرحلة الثانوي ، ونظراً لأهميتها ولكونها أولوية أولى شدد  المحافظ علي ضرورة الإسراع في وتيرة العمل والتنسيق الكامل بين جميع الأجهزة المعنية للانتهاء من المشروع وفق الجدول الزمني المحدد بأعلى معايير الجودة في التنفيذ ، كما وجه بتكثيف الجهود والمتابعة اليومية لحجم الأعمال وتذليل العقبات لدخولها الخدمة العام الدراسي القادم .

هذا وأكد محافظ المنوفية حرصه الدائم  على دعم قطاع التعليم والنهوض به كونه  محور رئيسي من محاور الجمهورية الجديدة والتي ترتكز على بناء الإنسان المصري وهويته ،مشيراً إلى ان المحافظة تشهد انطلاقة كبيرة في القطاع التعليمي  من خلال إنشاء  وتطوير العديد من المدار س  الرسمية والتجريبية بنطاق المحافظة ا لأمر الذى سيحقق بيئة تعليمية متطورة لأبنائنا الطلاب ، لافتاً إلى أنه يسعى جاهداً لتلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين واتخاذ أي قرار من شأنه رفع مستوى الخدمات المقدمة بشتى القطاعات بمختلف الأصعدة لتحقيق نهضة اجتماعية واقتصادية شاملة.

