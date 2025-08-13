محافظ المنوفية يفاجئ مكتب صحة الباجور ويحيل أحد العاملين للتحقيق

فاجأ اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، مكتب صحة الباجور بالزيارة للتأكد من انتظام سير العمل والوقوف علي مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال جولة المحافظ الميدانية الموسعة لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية لمركز ومدينة الباجور .

وقد تفقد محافظ المنوفية أقسام التطعيمات وتسجيل المواليد والوفيات وغرف اللقاح والمراقبة الصحية ، واستمع لشرح توضيحي عن الخدمات التي يقدمها مكتب الصحة.

وأبدى المحافظ استياءه من عملية إجراءات حفظ وأرشفة المستندات، موجهاَ مدير مديرية الصحة بالنزول الميداني للوقوف علي الحالة العامة ومستوي الخدمة وتلافي كافة الملاحظات لضمان تأدية الخدمات المطلوبة بشكل أفضل وأيسر.

وأحال محافظ المنوفية أحد العاملين بمكتب صحة الباجور للتحقيق لتركه العمل بدون إذن رسمي وتقصيره في أداء مهام واجبه الوظيفي ، مؤكداً علي المتابعة المستمرة للمنظومة الصحية للإرتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين كونه قطاع الصحة أحد المحاور الرئيسية على رأس منظومة العمل .