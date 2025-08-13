موسكو تتهم الاتحاد الأوروبي بتقويض الجهود السلمية للولايات المتحدة وروسيا

أكدت وزارة الخارجية الروسية، على مشاركة الوزير سيرجي لافروف في القمة الروسية الأمريكية المقبلة في ألاسكا.

وقالت الخارجية الروسية: القمة الروسية الأمريكية ستتيح للزعيمين مناقشة جميع القضايا بما في ذلك الأزمة الأوكرانية والحوار الثنائي.

وأشارت الخارجية الروسية، إلى أن اجتماع أوروبا بشأن أوكرانيا باطل سياسيا وعمليا، والاتحاد الأوروبي يقوض فعليا الجهود السلمية للولايات المتحدة وروسيا.

وشددت الخارجية الروسية قائلة : لروسيا الحق في اتخاذ تدابير مضادة فيما يتعلق باستخدام أوروبا للأصول الروسية لدعم كييف.

وأردفت الخارجية الروسية: روسيا ستقدم تعليقا في الوقت المناسب فيما يخص تدابير الرد على طرد إستونيا دبلوماسيا روسيا.

وزادت الخارجية الروسية: إرادة قادة الدول أصبحت العامل الحاسم في فعالية تنظيم القمة الروسية الأمريكية.

وعلقت الخارجية الروسية علي استهداف الإحتلال الإسرائيلي للصحفيين قائلة : استهداف إسرائيل للصحفيين في غزة اعتداء واضح على حرية التعبير وهو ما يستحق الإدانة.

وأكملت الخارجية الروسية: كييف لم تقدم ردا رسميا على الاقتراح بإنشاء مجموعات عمل الذي أعلن عنه بعد جولة المحادثات في إسطنبول.

ونوهت الخارجية الروسية إلي أن موسكو تتوقع تشكيل مجموعات عمل بصيغة "روسيا وأوكرانيا".

واردفت الخارجية الروسية: رفع الحظر المحتمل على توريد الأسلحة إلى كييف من قبل باكو لن يساهم في التوصل إلى تسوية سلمية، بل سيزيد الوضع الميداني سوءا.

وتابعت الخارجية الروسية في بيان لها : روسيا تسجل جهود أوسلو المتزايدة لفرض قيود جديدة على الأنشطة الاقتصادية والعلمية الروسية في سبيتسبيرغن..

وختمت : أوسلو تكثف جهودها لتعزيز السيادة على سبيتسبرغن في انتهاك للمعاهدة وما يضر بمصالح موسكو

و خط أوسلو بشأن عسكرة سبيتسبرغن غير مقبول، حيث يستخدم "الناتو" عددا من المنشآت لأغراض عسكرية.