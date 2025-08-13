قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مسئول روسي يكشف سبب نجاح عقد قمة بين بوتين وترامب
رغم جرائم الإحتلال في غزة.. زيارة إسرائيلية غير مسبوقة لـ جنوب السودان
لاول مرة.. جني محصول القطن طويل التيلة بجنوب سيناء وسط فرحة المزارعين
تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. الكليات والمعاهد التي تقبل من 55% علمي وأدبي
وزير البترول يتفقد مركز التحكم القومي للغاز ويطمئن على تأمين إمدادات محطات الكهرباء خلال الموجة الحارة
موسكو تتهم الاتحاد الأوروبي بتقويض الجهود السلمية للولايات المتحدة وروسيا
للملاك والمستأجرين.. بدء تطبيق زيادة القيمة الإيجارية أول ديسمبر
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يقر خطة احتلال غزة
123 شهيدًا و437 مصابًا في غزة خلال 24 ساعة وسط تصعيد إسرائيلي عنيف
وضع لها مخدرا في العصير.. شاب يستدرج فتاة ويعتدي عليها في حلوان
النهارده وبكره ذروة الموجة الحارة.. والدرجات الكبرى قد تصل 49 مئوية
أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور – الأربعاء 13 أغسطس 2025
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

موسكو تتهم الاتحاد الأوروبي بتقويض الجهود السلمية للولايات المتحدة وروسيا

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل

أكدت وزارة الخارجية الروسية، على مشاركة الوزير سيرجي لافروف في القمة الروسية الأمريكية المقبلة في ألاسكا.

وقالت الخارجية الروسية: القمة الروسية الأمريكية ستتيح للزعيمين مناقشة جميع القضايا بما في ذلك الأزمة الأوكرانية والحوار الثنائي.

وأشارت الخارجية الروسية، إلى أن اجتماع أوروبا بشأن أوكرانيا باطل سياسيا وعمليا، والاتحاد الأوروبي يقوض فعليا الجهود السلمية للولايات المتحدة وروسيا.

وشددت الخارجية الروسية قائلة : لروسيا الحق في اتخاذ تدابير مضادة فيما يتعلق باستخدام أوروبا للأصول الروسية لدعم كييف.

وأردفت الخارجية الروسية: روسيا ستقدم تعليقا في الوقت المناسب فيما يخص تدابير الرد على طرد إستونيا دبلوماسيا روسيا.

وزادت الخارجية الروسية: إرادة قادة الدول أصبحت العامل الحاسم في فعالية تنظيم القمة الروسية الأمريكية.

وعلقت الخارجية الروسية علي استهداف الإحتلال الإسرائيلي للصحفيين قائلة : استهداف إسرائيل للصحفيين  في غزة اعتداء واضح على حرية التعبير وهو ما يستحق الإدانة.

وأكملت الخارجية الروسية: كييف لم تقدم ردا رسميا على الاقتراح بإنشاء مجموعات عمل الذي أعلن عنه بعد جولة المحادثات في إسطنبول.

ونوهت الخارجية الروسية إلي أن  موسكو تتوقع تشكيل مجموعات عمل بصيغة "روسيا وأوكرانيا".

واردفت الخارجية الروسية: رفع الحظر المحتمل على توريد الأسلحة إلى كييف من قبل باكو لن يساهم في التوصل إلى تسوية سلمية، بل سيزيد الوضع الميداني سوءا.

وتابعت الخارجية الروسية في بيان لها : روسيا تسجل جهود أوسلو المتزايدة لفرض قيود جديدة على الأنشطة الاقتصادية والعلمية الروسية في سبيتسبيرغن..

وختمت : أوسلو تكثف جهودها لتعزيز السيادة على سبيتسبرغن في انتهاك للمعاهدة وما يضر بمصالح موسكو
و خط أوسلو بشأن عسكرة سبيتسبرغن غير مقبول، حيث يستخدم "الناتو" عددا من المنشآت لأغراض عسكرية.

