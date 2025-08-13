السعودية.. قرار عاجل بشأن تعيين معلمين جدد في المملكة

أكد وزير التعليم السعودي يوسف البنيان أنه لن يتم تعيين أي معلم أو معلمة إلا بعد مروره بمعهد تطويري لمدة عام واحد.

وبين الوزير أن المركز الوطني للمناهج أنتج 27 مقررًا رقميًا، وأعاد صياغة 19 مقررًا ككتب تفاعلية، وراجع 50 مقررًا آخر. كما تم تحديث أكثر من 6700 محتوى رقمي لجميع المراحل.

وكشف البنيان عن خطوة استشرافية للمستقبل، حيث تم إدراج منهج للذكاء الاصطناعي في جميع مراحل التعليم بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة "سدايا"، بالإضافة إلى إدراج منهج للأمن السيبراني لطلبة المرحلة الثانوية بالشراكة مع هيئة الأمن السيبراني.

وأشار إلى أن المملكة تطور نموذجًا تعليمياً سعودياً متميزًا، وليس نسخة من أنظمة تعليمية أخرى، من خلال تصميم وتحديث المناهج بأساليب علمية حديثة تضمن تعزيز القيم، وتنمية المهارات، وتحفيز الإبداع.