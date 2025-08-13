قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
5 أخطاء تحول الشاي لـ سم في جسمك.. هل تفعلها؟

رشا عوني

اعتاد الجميع على تناول الشاي يومياً وفي أي وقت، حيث يعتبر المشروب الرسمي الشائع في مصر، ورغم فوائد الشاي العديدة، إلا أن هناك بعض الأخطاء التي قد تفعلها أثناء إعداد الشاي، تحوله من مشروب صحي إلى كوب خطر على صحتك. 

ونستعرض معكم أخطاء إعداد الشاي التي قد يقع فيها البعض، بحسب خبراء الصحة والتقارير المنشورة في health.mail: 

1- شرب الشاي على معدة فارغة

 يُفضل شرب الشاي بعد نصف ساعة من تناول الطعام، فهذه الطريقة تحفز عملية الهضم وتساعد على تسريع عملية الأيض. 

أما شربه على معدة فارغة فقد يؤدي إلى فقدان الشهية، لأن مستخلص أوراق الشاي يكبح الشعور بالجوع .

2- شرب الشاي مباشرة بعد تناول الطعام

لا تشرب الشاي مباشرة بعد تناول الطعام، لأن بعض المواد الموجودة في هذا المشروب الصحي قد تعيق امتصاص البروتين والحديد وعناصر مهمة أخرى، لذا، يجب أخذ استراحة والانتظار نصف ساعة، ثم شرب الشاي.

اضرار الشاي

3-شرب الشاي ساخنا جدا


المشروبات الساخنة جدًا تسبب تهيج الأغشية المخاطية في الحلق والمريء والمعدة، مما قد يؤدي إلى تكون ندبات تزيد من خطر العدوى وتكوّن الأورام الخبيثة.

4-تخمير الشاي لفترة طويلة

حيث يقوم البعض بإعداد كمية من الشاي ويتم تركها لليوم التالي للاستخدام ، ليصبح شاي معتق، لكنه يفقد معظم فوائده، ويزيد من تكاثر الكائنات الدقيقة الممرضة، مما قد يسبب ضررًا بالغًا للصحة، لذا، يُفضل تحضير شاي جديد في كل مرة حفاظًا على الصحة.

5-الشاي المركز - الشاي  الثقيل


الشاي المركز يحتوي على نسبة عالية من الكافيين، الذي قد يسبب تحفيزا مفرطا للجهاز العصبي، والتانينات التي قد تؤدي إلى اضطرابات في الأمعاء والإمساك ، كما أنه مدر قوي للبول، لذا يُفضل تجنب الإفراط في تناوله.

اضرار الشاي

أضرار شرب الشاي بكثرة

يعد شرب الشاي باعتدال عادة صحية آمنة، إلا أن تناول ما يزيد عن 4 كؤوس، يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية منها :

1- تقليل امتصاص الحديد؛ إذ يحتوي الشاي على مركبات التانينات التي ترتبط بالحديد الموجود في الطعام
 

2-المعاناة من القلق والتوتر؛ ويعود ذلك لاحتواء الشاي على الكافيين، ويعد الشاي الأسود أكثر الأنواع احتواءً عليه، ولتجنب ذلك يمكن استبدال الشاي بشاي الأعشاب أو تقليل كمية الشاي المتناول في اليوم


3-الأرق ومشاكل النوم؛ إذ يقلل الكافيين من إنتاج هرمون الميلاتونين، وهو هرمون يحفز الجسم على النوم؛ وبالتالي يؤدي إلى المعاناة من بعض المشاكل المرتبطة بالنوم مثل الإرهاق، وقلة التركيز


4-المعاناة من حرقة المعدة أو زيادة أعراض ارتجاع المرئ؛ وذلك لإرخاء الكافيين الصمام الفاصل بين المريء والمعدة، بالإضافة إلى زيادة إنتاجه الحامض المعدي.

